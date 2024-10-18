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Уровень годовой инфляции в Подмосковье снизился в сентябре - РИА Новости, 18.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:30 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ovoschi-1978754169.html
Уровень годовой инфляции в Подмосковье снизился в сентябре
Уровень годовой инфляции в Подмосковье снизился в сентябре - РИА Новости, 18.10.2024
Уровень годовой инфляции в Подмосковье снизился в сентябре
Уровень годовой инфляции в Подмосковье сократился в сентябре. Согласно данным главного управления Банка России в Центральном федеральном округе, на это повлияло РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:30
2024-10-18T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Уровень годовой инфляции в Подмосковье сократился в сентябре. Согласно данным главного управления Банка России в Центральном федеральном округе, на это повлияло продолжение высокого спроса, слабый рубль и рост затрат на некоторых услугах, сообщил 360.ru.По информации пресс-службы бизнес-омбудсмена региона, в сентябре цены увеличивались медленнее, чем в августе, благодаря возрастанию предложения определенных овощей и куриного мяса. Также в первый осенний месяц наблюдалось снижение цен на моторное топливо.Уменьшение роста стоимости непродовольственных товаров произошло из-за решения крупных ритейлеров о снижении или фиксировании цен на определенные виды электроники и бытовой техники.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Уровень годовой инфляции в Подмосковье снизился в сентябре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПерцы
Перцы - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Уровень годовой инфляции в Подмосковье сократился в сентябре. Согласно данным главного управления Банка России в Центральном федеральном округе, на это повлияло продолжение высокого спроса, слабый рубль и рост затрат на некоторых услугах, сообщил 360.ru.
По информации пресс-службы бизнес-омбудсмена региона, в сентябре цены увеличивались медленнее, чем в августе, благодаря возрастанию предложения определенных овощей и куриного мяса. Также в первый осенний месяц наблюдалось снижение цен на моторное топливо.
Уменьшение роста стоимости непродовольственных товаров произошло из-за решения крупных ритейлеров о снижении или фиксировании цен на определенные виды электроники и бытовой техники.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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