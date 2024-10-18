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Уровень годовой инфляции в Подмосковье снизился в сентябре

Уровень годовой инфляции в Подмосковье снизился в сентябре - РИА Новости, 18.10.2024

Уровень годовой инфляции в Подмосковье снизился в сентябре

Уровень годовой инфляции в Подмосковье сократился в сентябре. Согласно данным главного управления Банка России в Центральном федеральном округе, на это повлияло РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:30

2024-10-18T15:30

2024-10-18T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Уровень годовой инфляции в Подмосковье сократился в сентябре. Согласно данным главного управления Банка России в Центральном федеральном округе, на это повлияло продолжение высокого спроса, слабый рубль и рост затрат на некоторых услугах, сообщил 360.ru.По информации пресс-службы бизнес-омбудсмена региона, в сентябре цены увеличивались медленнее, чем в августе, благодаря возрастанию предложения определенных овощей и куриного мяса. Также в первый осенний месяц наблюдалось снижение цен на моторное топливо.Уменьшение роста стоимости непродовольственных товаров произошло из-за решения крупных ритейлеров о снижении или фиксировании цен на определенные виды электроники и бытовой техники.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)