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Скрыть передачу Украине ядерного оружия будет сложно, предупредил Путин
Скрыть передачу Украине ядерного оружия будет сложно, предупредил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Скрыть передачу Украине ядерного оружия будет сложно, предупредил Путин
Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, скрыть это сложно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:29
2024-10-18T17:29
2024-10-18T17:29
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, скрыть это сложно, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. "Это (передачу Украине ядерного оружия - ред.) сложно скрыть… Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении", - сказал президент РФ, комментируя возможность западных стран передать Украине ядерное оружие.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Скрыть передачу Украине ядерного оружия будет сложно, предупредил Путин
Путин: Россия узнает, если кто-то решит передать Украине ядерное оружие