https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978793917.html

Скрыть передачу Украине ядерного оружия будет сложно, предупредил Путин

Скрыть передачу Украине ядерного оружия будет сложно, предупредил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Скрыть передачу Украине ядерного оружия будет сложно, предупредил Путин

Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, скрыть это сложно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:29

2024-10-18T17:29

2024-10-18T17:29

украина

россия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, скрыть это сложно, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. "Это (передачу Украине ядерного оружия - ред.) сложно скрыть… Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении", - сказал президент РФ, комментируя возможность западных стран передать Украине ядерное оружие.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году