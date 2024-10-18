https://ria.ru/20241018/orban-1978657070.html

Орбан объяснил, почему Украина не сможет вести переговоры с позиции силы

Орбан объяснил, почему Украина не сможет вести переговоры с позиции силы - РИА Новости, 18.10.2024

Орбан объяснил, почему Украина не сможет вести переговоры с позиции силы

Украина не может вести переговоры с позиции силы, потому что слаба, с начала конфликта позиции сместились в пользу России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:39

2024-10-18T09:39

2024-10-18T09:46

украина

россия

в мире

виктор орбан

марк рютте

венгрия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_0:153:3095:1894_1920x0_80_0_0_ea7b40a9c1e7a95227344cfbf146ace1.jpg

БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Украина не может вести переговоры с позиции силы, потому что слаба, с начала конфликта позиции сместились в пользу России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, с начала конфликта "позиции изменились в пользу России и в ущерб Украине"."Хорошая идея вести переговоры с позиции силы, беда только в том, что слабы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер отметил, что "хорошей идеей было бы прекратить бои и заключить мир".Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в оказании массовой помощи Украине, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы". Рютте заявил, что нельзя позволить России добиться желаемого на Украине.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

украина

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, виктор орбан, марк рютте, венгрия, нато