https://ria.ru/20241018/orban-1978657070.html
Орбан объяснил, почему Украина не сможет вести переговоры с позиции силы
Орбан объяснил, почему Украина не сможет вести переговоры с позиции силы - РИА Новости, 18.10.2024
Орбан объяснил, почему Украина не сможет вести переговоры с позиции силы
Украина не может вести переговоры с позиции силы, потому что слаба, с начала конфликта позиции сместились в пользу России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:39
2024-10-18T09:39
2024-10-18T09:46
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БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Украина не может вести переговоры с позиции силы, потому что слаба, с начала конфликта позиции сместились в пользу России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, с начала конфликта "позиции изменились в пользу России и в ущерб Украине"."Хорошая идея вести переговоры с позиции силы, беда только в том, что слабы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер отметил, что "хорошей идеей было бы прекратить бои и заключить мир".Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в оказании массовой помощи Украине, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы". Рютте заявил, что нельзя позволить России добиться желаемого на Украине.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html
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Украина, Россия, В мире, Виктор Орбан, Марк Рютте, Венгрия, НАТО
Орбан объяснил, почему Украина не сможет вести переговоры с позиции силы
Орбан: Украина не может вести переговоры с позиции силы, потому что слаба