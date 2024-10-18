Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции
Партия "Возрождение" проводит в Молдавии автопробег против евроинтеграции
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КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" проводит по всей стране автопробег против евроинтеграции, сообщили в пресс-службе.
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"Кишинев сегодня в колонне автопробега против евроинтеграции. Мы — у памятника Штефану чел Маре — человеку, посвятившему всю свою жизнь защите интересов родной земли. Мы — потомки великого господаря и мы за Молдову, независимую от Евросоюза", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Согласно источнику, аналогичные автопробеги проходят на севере в Бельцах и на юге в Комрате. В обоих городах колонна автомобилей направилась к мемориалам советским воинам — освободителям Молдавии.
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"Этот референдум — не что иное, как попытка действующей власти и ее западных кураторов подчинить Молдову интересам крупных государств и втянуть нашу страну в геополитические конфликты. Мы против!" — подчеркивается в сообщениях.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На нем будет один вопрос — "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдовы в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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