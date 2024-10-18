Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 18.10.2024 (обновлено: 14:04 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/oppozitsija-1978669930.html
Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции
Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции - РИА Новости, 18.10.2024
Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции
Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" проводит по всей стране автопробег против евроинтеграции, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:40
2024-10-18T14:04
в мире
молдавия
комрат
илан шор
игорь додон
василий тарлев
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978669304_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_cd1291334503f751e2a25b50e3d3ddd0.jpg
КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" проводит по всей стране автопробег против евроинтеграции, сообщили в пресс-службе.&quot;Кишинев сегодня в колонне автопробега против евроинтеграции. Мы — у памятника Штефану чел Маре — человеку, посвятившему всю свою жизнь защите интересов родной земли. Мы — потомки великого господаря и мы за Молдову, независимую от Евросоюза&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласно источнику, аналогичные автопробеги проходят на севере в Бельцах и на юге в Комрате. В обоих городах колонна автомобилей направилась к мемориалам советским воинам — освободителям Молдавии. "Этот референдум — не что иное, как попытка действующей власти и ее западных кураторов подчинить Молдову интересам крупных государств и втянуть нашу страну в геополитические конфликты. Мы против!" — подчеркивается в сообщениях. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На нем будет один вопрос — "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдовы в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978199375.html
https://ria.ru/20240915/protest-1972810551.html
молдавия
комрат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978669304_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5534882f1119b7ce861e398928de3774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, комрат, илан шор, игорь додон, василий тарлев, возрождение
В мире, Молдавия, Комрат, Илан Шор, Игорь Додон, Василий Тарлев, Возрождение
Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции

Партия "Возрождение" проводит в Молдавии автопробег против евроинтеграции

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramАвтопробег против "еврореферендума" на юге Молдавии
Автопробег против еврореферендума на юге Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Автопробег против "еврореферендума" на юге Молдавии
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" проводит по всей стране автопробег против евроинтеграции, сообщили в пресс-службе.
«

"Кишинев сегодня в колонне автопробега против евроинтеграции. Мы — у памятника Штефану чел Маре — человеку, посвятившему всю свою жизнь защите интересов родной земли. Мы — потомки великого господаря и мы за Молдову, независимую от Евросоюза", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Полицейские автомобили у типографии, где отпечатали тираж газеты Возрождения - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Молдавская оппозиция рассказала об ограничениях в праве на агитацию
15 октября, 17:30
Согласно источнику, аналогичные автопробеги проходят на севере в Бельцах и на юге в Комрате. В обоих городах колонна автомобилей направилась к мемориалам советским воинам — освободителям Молдавии.
«
"Этот референдум — не что иное, как попытка действующей власти и ее западных кураторов подчинить Молдову интересам крупных государств и втянуть нашу страну в геополитические конфликты. Мы против!" — подчеркивается в сообщениях.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На нем будет один вопрос — "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдовы в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Участники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Гагаузии прошел марш протеста против евроинтеграции
15 сентября, 14:14
 
В миреМолдавияКомратИлан ШорИгорь ДодонВасилий ТарлевВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала