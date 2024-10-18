https://ria.ru/20241018/oppozitsija-1978669930.html

Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции

Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции - РИА Новости, 18.10.2024

Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции

Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" проводит по всей стране автопробег против евроинтеграции, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:40

2024-10-18T10:40

2024-10-18T14:04

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КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" проводит по всей стране автопробег против евроинтеграции, сообщили в пресс-службе."Кишинев сегодня в колонне автопробега против евроинтеграции. Мы — у памятника Штефану чел Маре — человеку, посвятившему всю свою жизнь защите интересов родной земли. Мы — потомки великого господаря и мы за Молдову, независимую от Евросоюза", — говорится в публикации в Telegram-канале.Согласно источнику, аналогичные автопробеги проходят на севере в Бельцах и на юге в Комрате. В обоих городах колонна автомобилей направилась к мемориалам советским воинам — освободителям Молдавии. "Этот референдум — не что иное, как попытка действующей власти и ее западных кураторов подчинить Молдову интересам крупных государств и втянуть нашу страну в геополитические конфликты. Мы против!" — подчеркивается в сообщениях. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На нем будет один вопрос — "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдовы в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978199375.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, комрат, илан шор, игорь додон, василий тарлев, возрождение