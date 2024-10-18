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Филимонов: строительство ОЭЗ в Вологодской области начнется в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024
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Вологодская область
 
13:34 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/oez-1978719580.html
Филимонов: строительство ОЭЗ в Вологодской области начнется в 2025 году
Филимонов: строительство ОЭЗ в Вологодской области начнется в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024
Филимонов: строительство ОЭЗ в Вологодской области начнется в 2025 году
В следующем году около поселка Лесково Вологодской области начнется строительство особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:34
2024-10-18T13:34
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В следующем году около поселка Лесково Вологодской области начнется строительство особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает пресс-служба губернатора региона. "Особая экономическая зона на территории Вологодской области будет создана впервые. Она расположится вблизи поселка Лесково Вологодского округа. Проектирование и строительство инфраструктуры начнется уже в следующем году. В перспективе это будет площадка для регулярного привлечения новых инвесторов и производств", - сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что сейчас насчитывается шесть потенциальных резидентов ОЭЗ, которые принесут региону порядка 800 новых рабочих мест. Прогнозируемый объем налогов за 10 лет только от их деятельности составит 5,9 миллиарда рублей в федеральный бюджет и 1,2 миллиарда рублей в консолидированный бюджет области. В свою очередь, общий планируемый объем инвестиций на реализацию проекта составит 8,7 миллиарда рублей. По словам губернатора, создание особой экономической зоны станет важным шагом на пути совершенствования экономики Вологодской области, позволит реализовать крупные инновационные проекты, раскрыть научный и инвестиционный потенциал, а также повысить конкурентоспособность региона.
https://ria.ru/20241017/vospitateli-1978598067.html
https://ria.ru/20241007/vstrecha-1976839208.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов

Филимонов: строительство ОЭЗ в Вологодской области начнется в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В следующем году около поселка Лесково Вологодской области начнется строительство особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Особая экономическая зона на территории Вологодской области будет создана впервые. Она расположится вблизи поселка Лесково Вологодского округа. Проектирование и строительство инфраструктуры начнется уже в следующем году. В перспективе это будет площадка для регулярного привлечения новых инвесторов и производств", - сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
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Он уточнил, что сейчас насчитывается шесть потенциальных резидентов ОЭЗ, которые принесут региону порядка 800 новых рабочих мест.
Прогнозируемый объем налогов за 10 лет только от их деятельности составит 5,9 миллиарда рублей в федеральный бюджет и 1,2 миллиарда рублей в консолидированный бюджет области.
В свою очередь, общий планируемый объем инвестиций на реализацию проекта составит 8,7 миллиарда рублей.
По словам губернатора, создание особой экономической зоны станет важным шагом на пути совершенствования экономики Вологодской области, позволит реализовать крупные инновационные проекты, раскрыть научный и инвестиционный потенциал, а также повысить конкурентоспособность региона.
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Вологодская областьВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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