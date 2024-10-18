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Филимонов: строительство ОЭЗ в Вологодской области начнется в 2025 году

Филимонов: строительство ОЭЗ в Вологодской области начнется в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024

Филимонов: строительство ОЭЗ в Вологодской области начнется в 2025 году

В следующем году около поселка Лесково Вологодской области начнется строительство особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:34

2024-10-18T13:34

2024-10-18T13:34

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В следующем году около поселка Лесково Вологодской области начнется строительство особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает пресс-служба губернатора региона. "Особая экономическая зона на территории Вологодской области будет создана впервые. Она расположится вблизи поселка Лесково Вологодского округа. Проектирование и строительство инфраструктуры начнется уже в следующем году. В перспективе это будет площадка для регулярного привлечения новых инвесторов и производств", - сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что сейчас насчитывается шесть потенциальных резидентов ОЭЗ, которые принесут региону порядка 800 новых рабочих мест. Прогнозируемый объем налогов за 10 лет только от их деятельности составит 5,9 миллиарда рублей в федеральный бюджет и 1,2 миллиарда рублей в консолидированный бюджет области. В свою очередь, общий планируемый объем инвестиций на реализацию проекта составит 8,7 миллиарда рублей. По словам губернатора, создание особой экономической зоны станет важным шагом на пути совершенствования экономики Вологодской области, позволит реализовать крупные инновационные проекты, раскрыть научный и инвестиционный потенциал, а также повысить конкурентоспособность региона.

https://ria.ru/20241017/vospitateli-1978598067.html

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вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов