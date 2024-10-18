https://ria.ru/20241018/odessa-1978835857.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы раздались в Одессе на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:17
2024-10-18T21:17
2024-10-18T21:17
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241014/podpole-1977981852.html
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россия, одесса, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы
"Страна.ua": в Одессе раздались взрывы