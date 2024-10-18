https://ria.ru/20241018/neft-1978746635.html
Торги свидетельствуют о колебаниях мировых цен на нефть
Торги свидетельствуют о колебаниях мировых цен на нефть - РИА Новости, 18.10.2024
Торги свидетельствуют о колебаниях мировых цен на нефть
Мировые цены на нефть колеблются на фоне неопределенных перспектив экономики Китая и опасений эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:57
2024-10-18T15:57
2024-10-18T15:57
экономика
цены на нефть
китай
ближний восток
израиль
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть колеблются на фоне неопределенных перспектив экономики Китая и опасений эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 20.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12% - до 74,16 доллара за баррель. Минутами ранее котировки незначительно росли. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,31% - до 70,36 доллара. "Что касается спроса (на нефть - ред.), то участники рынка ожидают более четких сигналов относительно денежно-кредитной политики Китая, поскольку неопределенность в отношении восстановления его экономики влияет на ожидания по спросу на нефть", - сказал порталу MarketWatch старший рыночный стратег Exness Кристофер Тахир (Christopher Tahir). В свою очередь главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам (Naeem Aslam) отметил, что трейдеры также учитывают напряженность на Ближнем Востоке, при этом базовый сценарий предполагает нанесение ограниченного удара Израиля по энергетическим объектам Ирана. Эскалация конфликта в регионе может отразиться на поставках сырьевых товаров, в том числе нефти.
https://ria.ru/20241014/borrel--1978027029.html
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экономика, цены на нефть, китай, ближний восток, израиль, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, Китай, Ближний Восток, Израиль, Brent, WTI (нефть)
Торги свидетельствуют о колебаниях мировых цен на нефть
Цены на нефть зависят от монетарной политики Китая и ближневосточного кризиса