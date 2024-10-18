https://ria.ru/20241018/nato-1978829440.html

Страны НАТО приготовились усилить помощь Киеву после выборов в США

Страны НАТО приготовились усилить помощь Киеву после выборов в США - РИА Новости, 18.10.2024

Страны НАТО приготовились усилить помощь Киеву после выборов в США

Страны НАТО готовятся к тому, что США начнут играть меньшую роль в поддержке Украины, перекладывая на остальных членов альянса все больше нагрузки, сообщает... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:14

2024-10-18T20:14

2024-10-18T20:14

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Страны НАТО готовятся к тому, что США начнут играть меньшую роль в поддержке Украины, перекладывая на остальных членов альянса все больше нагрузки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей альянса. "Мы не можем ожидать, что США продолжат брать на себя непомерное бремя… поэтому генеральный секретарь (альянса Марк Рютте - ред.) хочет, чтобы НАТО лидировало в оказании помощи в сфере безопасности, а не чтобы это делал один союзник", - цитирует издание слова собеседника. Представитель оборонного блока добавил, что Европе нужно увеличить усилия по помощи Киеву еще и с учетом вероятной победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября. "Я очень обеспокоен… Оптимизм - это не то слово, которое я бы использовал для описания ситуации (на Украине - ред.) прямо сейчас", - добавил чиновник НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241017/nato-1978580944.html

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в мире, украина, сша, россия, марк рютте, дональд трамп, сергей лавров, нато