Министр обороны Финляндии счел расходы стран НАТО на оборону недостаточными
Министр обороны Финляндии заявил, что оборонные расходы должны превышать 2% ВВП
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что странам НАТО недостаточно тратить 2% ВВП на оборону.
Ранее аналогичную мысль высказал генсек НАТО Марк Рютте, однако он пока затруднился сказать, какие траты на оборону считает достаточными. Рютте также напомнил, что в настоящее время 23 из 32 стран НАТО тратят 2% и более на цели обороны.
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием
17 октября, 21:49
"Ситуация с безопасностью меняется до такой степени, что 2% (ВВП) уже недостаточно", - приводит его слова общественный вещатель Yle.
Правительство Финляндии ранее направило в парламент проект бюджета на 2025 год, в соответствии с которым бюджет оборонного ведомства достигнет 6,3 миллиарда евро, а расходы на оборону составят 2,3% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Жданова высказалась о курсе НАТО при генсеке Рютте
17 октября, 18:24