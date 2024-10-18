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Министр обороны Финляндии счел расходы стран НАТО на оборону недостаточными - РИА Новости, 18.10.2024
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15:40 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/nato-1978751463.html
Министр обороны Финляндии счел расходы стран НАТО на оборону недостаточными
Министр обороны Финляндии счел расходы стран НАТО на оборону недостаточными - РИА Новости, 18.10.2024
Министр обороны Финляндии счел расходы стран НАТО на оборону недостаточными
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что странам НАТО недостаточно тратить 2% ВВП на оборону. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:40
2024-10-18T15:40
финляндия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что странам НАТО недостаточно тратить 2% ВВП на оборону. Ранее аналогичную мысль высказал генсек НАТО Марк Рютте, однако он пока затруднился сказать, какие траты на оборону считает достаточными. Рютте также напомнил, что в настоящее время 23 из 32 стран НАТО тратят 2% и более на цели обороны. "Ситуация с безопасностью меняется до такой степени, что 2% (ВВП) уже недостаточно", - приводит его слова общественный вещатель Yle. Правительство Финляндии ранее направило в парламент проект бюджета на 2025 год, в соответствии с которым бюджет оборонного ведомства достигнет 6,3 миллиарда евро, а расходы на оборону составят 2,3% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html
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финляндия, россия, москва, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Финляндия, Россия, Москва, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Министр обороны Финляндии счел расходы стран НАТО на оборону недостаточными

Министр обороны Финляндии заявил, что оборонные расходы должны превышать 2% ВВП

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что странам НАТО недостаточно тратить 2% ВВП на оборону.
Ранее аналогичную мысль высказал генсек НАТО Марк Рютте, однако он пока затруднился сказать, какие траты на оборону считает достаточными. Рютте также напомнил, что в настоящее время 23 из 32 стран НАТО тратят 2% и более на цели обороны.
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"Ситуация с безопасностью меняется до такой степени, что 2% (ВВП) уже недостаточно", - приводит его слова общественный вещатель Yle.
Правительство Финляндии ранее направило в парламент проект бюджета на 2025 год, в соответствии с которым бюджет оборонного ведомства достигнет 6,3 миллиарда евро, а расходы на оборону составят 2,3% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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