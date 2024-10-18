https://ria.ru/20241018/nato-1978728672.html
НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации
НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации - РИА Новости, 18.10.2024
НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации
Главы минобороны НАТО запустили по итогам заседания в Брюсселе 17-18 октября инициативу по развитию стандартизации для лучшей совместимости сил стран альянса,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:04
2024-10-18T14:04
2024-10-18T14:04
в мире
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО запустили по итогам заседания в Брюсселе 17-18 октября инициативу по развитию стандартизации для лучшей совместимости сил стран альянса, сообщил генсек организации Марк Рютте. "Мы ускорим согласование новых стандартов НАТО, расширим их применение для лучшей способности совместного взаимодействия наших сил", - сказал он. По словам генсека, это должно также удешевить и обезопасить производство техники и вооружения.
https://ria.ru/20241018/nato-1978724825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации
НАТО намерена развивать стандартизацию для лучшей совместимости своих сил
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО запустили по итогам заседания в Брюсселе 17-18 октября инициативу по развитию стандартизации для лучшей совместимости сил стран альянса, сообщил генсек организации Марк Рютте.
"Мы ускорим согласование новых стандартов НАТО, расширим их применение для лучшей способности совместного взаимодействия наших сил", - сказал он.
По словам генсека, это должно также удешевить и обезопасить производство техники и вооружения.