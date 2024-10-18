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НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации - РИА Новости, 18.10.2024
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14:04 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/nato-1978728672.html
НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации
НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации - РИА Новости, 18.10.2024
НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации
Главы минобороны НАТО запустили по итогам заседания в Брюсселе 17-18 октября инициативу по развитию стандартизации для лучшей совместимости сил стран альянса,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:04
2024-10-18T14:04
в мире
брюссель
марк рютте
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО запустили по итогам заседания в Брюсселе 17-18 октября инициативу по развитию стандартизации для лучшей совместимости сил стран альянса, сообщил генсек организации Марк Рютте. "Мы ускорим согласование новых стандартов НАТО, расширим их применение для лучшей способности совместного взаимодействия наших сил", - сказал он. По словам генсека, это должно также удешевить и обезопасить производство техники и вооружения.
https://ria.ru/20241018/nato-1978724825.html
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в мире, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации

НАТО намерена развивать стандартизацию для лучшей совместимости своих сил

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО запустили по итогам заседания в Брюсселе 17-18 октября инициативу по развитию стандартизации для лучшей совместимости сил стран альянса, сообщил генсек организации Марк Рютте.
"Мы ускорим согласование новых стандартов НАТО, расширим их применение для лучшей способности совместного взаимодействия наших сил", - сказал он.
По словам генсека, это должно также удешевить и обезопасить производство техники и вооружения.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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