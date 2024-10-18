https://ria.ru/20241018/nato-1978728672.html

НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации

НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации - РИА Новости, 18.10.2024

НАТО запустила инициативу по развитию стандартизации

Главы минобороны НАТО запустили по итогам заседания в Брюсселе 17-18 октября инициативу по развитию стандартизации для лучшей совместимости сил стран альянса,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:04

2024-10-18T14:04

2024-10-18T14:04

в мире

брюссель

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО запустили по итогам заседания в Брюсселе 17-18 октября инициативу по развитию стандартизации для лучшей совместимости сил стран альянса, сообщил генсек организации Марк Рютте. "Мы ускорим согласование новых стандартов НАТО, расширим их применение для лучшей способности совместного взаимодействия наших сил", - сказал он. По словам генсека, это должно также удешевить и обезопасить производство техники и вооружения.

https://ria.ru/20241018/nato-1978724825.html

брюссель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брюссель, марк рютте, нато