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Генсек НАТО утверждает, что учения ядерных сил нацелены на поддержание мира - РИА Новости, 18.10.2024
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13:50 18.10.2024 (обновлено: 14:18 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/nato-1978724825.html
Генсек НАТО утверждает, что учения ядерных сил нацелены на поддержание мира
Генсек НАТО утверждает, что учения ядерных сил нацелены на поддержание мира - РИА Новости, 18.10.2024
Генсек НАТО утверждает, что учения ядерных сил нацелены на поддержание мира
Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что учения ядерных сил НАТО проходят далеко от российских границ и якобы нацелены на поддержание мира. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:50
2024-10-18T14:18
в мире
нато
великобритания
северное море
бельгия
дмитрий песков
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что учения ядерных сил НАТО проходят далеко от российских границ и якобы нацелены на поддержание мира.Ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартовали 14 октября. Учения проходят в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах."В понедельник начались ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast noon, в которых участвуют 60 самолетов. Эти регулярные учения проходят вдали от российских границ без использования боевого вооружения. Главная цель ядерных сил НАТО – поддержание мира", - заверил генсек.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учения ядерных сил НАТО в условиях конфликта на Украине не ведут ни к чему иному, кроме как к нагнетанию напряженности.
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html
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в мире, нато, великобритания, северное море, бельгия, дмитрий песков, марк рютте
В мире, НАТО, Великобритания, Северное море, Бельгия, Дмитрий Песков, Марк Рютте
Генсек НАТО утверждает, что учения ядерных сил нацелены на поддержание мира

Генсек НАТО: учения ядерных сил проходят далеко от российских границ

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что учения ядерных сил НАТО проходят далеко от российских границ и якобы нацелены на поддержание мира.
Ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартовали 14 октября. Учения проходят в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах.
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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16 октября, 22:04
"В понедельник начались ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast noon, в которых участвуют 60 самолетов. Эти регулярные учения проходят вдали от российских границ без использования боевого вооружения. Главная цель ядерных сил НАТО – поддержание мира", - заверил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учения ядерных сил НАТО в условиях конфликта на Украине не ведут ни к чему иному, кроме как к нагнетанию напряженности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреНАТОВеликобританияСеверное мореБельгияДмитрий ПесковМарк Рютте
 
 
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