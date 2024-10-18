Финляндия на встрече стран НАТО подписала соглашения по БПЛА и боеприпасам
Министр обороны Финляндии подписал соглашения по космосу, БПЛА и боеприпасам
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече глав минобороны НАТО в Брюсселе подписал соглашения по космосу, беспилотникам и боеприпасам, сообщает финское министерство обороны.
"Министр обороны Антти Хяккянен 17 октября подписал в Брюсселе четыре меморандума о взаимопонимании, два из которых представляют собой многонациональные инициативы НАТО", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Многонациональные инициативы НАТО связаны с развитием космического потенциала. Третий меморандум связан с беспилотными летательными аппаратами, четвертый - с возможностью тестирования боеприпасов.
Инициативы в области космоса включают сотрудничество в областях спутниковой связи в арктическом регионе (NORTHLINK) и космического реагирования (STARLIFT).
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