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Финляндия на встрече стран НАТО подписала соглашения по БПЛА и боеприпасам - РИА Новости, 18.10.2024
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13:21 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/nato-1978686267.html
Финляндия на встрече стран НАТО подписала соглашения по БПЛА и боеприпасам
Финляндия на встрече стран НАТО подписала соглашения по БПЛА и боеприпасам - РИА Новости, 18.10.2024
Финляндия на встрече стран НАТО подписала соглашения по БПЛА и боеприпасам
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече глав минобороны НАТО в Брюсселе подписал соглашения по космосу, беспилотникам и боеприпасам, сообщает... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:21
2024-10-18T13:21
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече глав минобороны НАТО в Брюсселе подписал соглашения по космосу, беспилотникам и боеприпасам, сообщает финское министерство обороны. "Министр обороны Антти Хяккянен 17 октября подписал в Брюсселе четыре меморандума о взаимопонимании, два из которых представляют собой многонациональные инициативы НАТО", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Многонациональные инициативы НАТО связаны с развитием космического потенциала. Третий меморандум связан с беспилотными летательными аппаратами, четвертый - с возможностью тестирования боеприпасов. Инициативы в области космоса включают сотрудничество в областях спутниковой связи в арктическом регионе (NORTHLINK) и космического реагирования (STARLIFT). Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240901/nato-1969836066.html
https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html
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финляндия, брюссель, россия, владимир путин, дмитрий киселев, такер карлсон, нато
Финляндия, Брюссель, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Такер Карлсон, НАТО
Финляндия на встрече стран НАТО подписала соглашения по БПЛА и боеприпасам

Министр обороны Финляндии подписал соглашения по космосу, БПЛА и боеприпасам

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече глав минобороны НАТО в Брюсселе подписал соглашения по космосу, беспилотникам и боеприпасам, сообщает финское министерство обороны.
"Министр обороны Антти Хяккянен 17 октября подписал в Брюсселе четыре меморандума о взаимопонимании, два из которых представляют собой многонациональные инициативы НАТО", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Расходы стран НАТО на оборону должны вырасти, заявил помощник генсека
1 сентября, 17:45
Многонациональные инициативы НАТО связаны с развитием космического потенциала. Третий меморандум связан с беспилотными летательными аппаратами, четвертый - с возможностью тестирования боеприпасов.
Инициативы в области космоса включают сотрудничество в областях спутниковой связи в арктическом регионе (NORTHLINK) и космического реагирования (STARLIFT).
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
НАТО на учениях в 2024 году отработает оборону восточного фланга
6 октября 2023, 11:13
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Открытие саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Секретные планы". СМИ сообщили о бреши в обороне НАТО
25 июля, 15:25
 
ФинляндияБрюссельРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевТакер КарлсонНАТО
 
 
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