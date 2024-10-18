https://ria.ru/20241018/moskva-1978818066.html

Москвичей предупредили о минусовой погоде в ночь на 19 октября

Москвичей предупредили о минусовой погоде в ночь на 19 октября - РИА Новости, 18.10.2024

Москвичей предупредили о минусовой погоде в ночь на 19 октября

Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на 19 октября, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:59

2024-10-18T18:59

2024-10-18T19:04

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554890_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a53d0df0fabd2935a8954f42c90271f2.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на 19 октября, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 19 октября", - говорится в сообщении. В ведомстве порекомендовали автомобилистам быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20241013/pogoda-1977854990.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва