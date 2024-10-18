https://ria.ru/20241018/moskva-1978818066.html
Москвичей предупредили о минусовой погоде в ночь на 19 октября
Москвичей предупредили о минусовой погоде в ночь на 19 октября - РИА Новости, 18.10.2024
Москвичей предупредили о минусовой погоде в ночь на 19 октября
Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на 19 октября, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:59
2024-10-18T18:59
2024-10-18T19:04
общество
москва
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается в Москве в ночь на 19 октября, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 19 октября", - говорится в сообщении. В ведомстве порекомендовали автомобилистам быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20241013/pogoda-1977854990.html
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общество, москва
Москвичей предупредили о минусовой погоде в ночь на 19 октября
В Москве в ночь на 19 октября ожидается отрицательная температура