https://ria.ru/20241018/moskva-1978663073.html

Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве

Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве - РИА Новости, 18.10.2024

Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:20

2024-10-18T10:20

2024-10-18T10:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

сергей собянин

новая москва

максим ликсутов

тинао

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы появится предприятие по производству строительных материалов, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин посетил завод "МонАрх" по производству крупногабаритных жилых модулей и рассказал о том, как идет возведение второй очереди предприятия."По распоряжению Сергея Собянина в Москве с 2016 года реализуют масштабные инвестиционные проекты, которые помогают развивать промышленный потенциал столицы. Так, на территории ТиНАО в рамках МаИП завершилось возведение двух заводов в составе комбината модульного домостроения и началось строительство третьей очереди. Для открытия нового предприятия город без торгов и по ставке один рубль в год выделил инвестору земельный участок площадью около 5,8 гектара, а также предоставил льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что площадь нового промобъекта превысит 6 тысяч "квадратов". На предприятии будут заниматься выпуском фасадных конструкций и оконных блоков. Запустить производство планируется в 2025 году."После ввода в эксплуатацию всех трех очередей комбинат сможет обеспечить рабочими местами более 2,6 тыс. жителей столицы. Создание роботизированных высокотехнологичных производств в такой стратегически важной отрасли, как строительство, способствует повышению производительности труда, развитию научно-технического и кадрового потенциала", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.В прошлом году в рамках первой очереди ввели в эксплуатацию экспериментальный завод по выпуску крупногабаритных жилых модулей. Его продукция уже применяется при возведении домов по программе реновации и социальных объектов.Роботизированный завод по выпуску сверхкрупногабаритных модулей был построен в рамках второй очереди проекта. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в следующем году. Трудоустроиться на современное производство смогут порядка 2 тысяч человек, при этом практически половина рабочих мест появится благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда.В пресс-службе напомнили, что в День московской промышленности уникальный комбинат модульного домостроения посетил мэр Москвы Сергей Собянин.За 4 года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллиона рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

https://realty.ria.ru/20240812/kommersant-1965627853.html

https://ria.ru/20240501/roboty-1943202130.html

москва

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тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, сергей собянин, новая москва, максим ликсутов , тинао, анатолий гарбузов