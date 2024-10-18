Рейтинг@Mail.ru
Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:20 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/moskva-1978663073.html
Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве
Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве - РИА Новости, 18.10.2024
Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве
В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:20
2024-10-18T10:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
сергей собянин
новая москва
максим ликсутов
тинао
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978662450_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_75900c905499cd038b11366b61bcb053.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы появится предприятие по производству строительных материалов, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин посетил завод "МонАрх" по производству крупногабаритных жилых модулей и рассказал о том, как идет возведение второй очереди предприятия."По распоряжению Сергея Собянина в Москве с 2016 года реализуют масштабные инвестиционные проекты, которые помогают развивать промышленный потенциал столицы. Так, на территории ТиНАО в рамках МаИП завершилось возведение двух заводов в составе комбината модульного домостроения и началось строительство третьей очереди. Для открытия нового предприятия город без торгов и по ставке один рубль в год выделил инвестору земельный участок площадью около 5,8 гектара, а также предоставил льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что площадь нового промобъекта превысит 6 тысяч "квадратов". На предприятии будут заниматься выпуском фасадных конструкций и оконных блоков. Запустить производство планируется в 2025 году."После ввода в эксплуатацию всех трех очередей комбинат сможет обеспечить рабочими местами более 2,6 тыс. жителей столицы. Создание роботизированных высокотехнологичных производств в такой стратегически важной отрасли, как строительство, способствует повышению производительности труда, развитию научно-технического и кадрового потенциала", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.В прошлом году в рамках первой очереди ввели в эксплуатацию экспериментальный завод по выпуску крупногабаритных жилых модулей. Его продукция уже применяется при возведении домов по программе реновации и социальных объектов.Роботизированный завод по выпуску сверхкрупногабаритных модулей был построен в рамках второй очереди проекта. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в следующем году. Трудоустроиться на современное производство смогут порядка 2 тысяч человек, при этом практически половина рабочих мест появится благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда.В пресс-службе напомнили, что в День московской промышленности уникальный комбинат модульного домостроения посетил мэр Москвы Сергей Собянин.За 4 года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллиона рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
https://realty.ria.ru/20240812/kommersant-1965627853.html
https://ria.ru/20240501/roboty-1943202130.html
москва
новая москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978662450_248:116:2822:2047_1920x0_80_0_0_f543acacbb81e8ddd4c911da398c07bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, сергей собянин, новая москва, максим ликсутов , тинао, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Сергей Собянин, Новая Москва, Максим Ликсутов , ТиНАО, Анатолий Гарбузов

Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве

© Фото : пресс-служба ДИППЕще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве
Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы появится предприятие по производству строительных материалов, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин посетил завод "МонАрх" по производству крупногабаритных жилых модулей и рассказал о том, как идет возведение второй очереди предприятия.
© Фото : пресс-служба ДИППЕще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве
Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Еще один завод по производству стройматериалов появится в Новой Москве
"По распоряжению Сергея Собянина в Москве с 2016 года реализуют масштабные инвестиционные проекты, которые помогают развивать промышленный потенциал столицы. Так, на территории ТиНАО в рамках МаИП завершилось возведение двух заводов в составе комбината модульного домостроения и началось строительство третьей очереди. Для открытия нового предприятия город без торгов и по ставке один рубль в год выделил инвестору земельный участок площадью около 5,8 гектара, а также предоставил льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что площадь нового промобъекта превысит 6 тысяч "квадратов". На предприятии будут заниматься выпуском фасадных конструкций и оконных блоков. Запустить производство планируется в 2025 году.
Завершение проходки перегонного тоннеля - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Москве хотят изъять землю у завода "Огонек" для строительства метро
12 августа, 10:04
"После ввода в эксплуатацию всех трех очередей комбинат сможет обеспечить рабочими местами более 2,6 тыс. жителей столицы. Создание роботизированных высокотехнологичных производств в такой стратегически важной отрасли, как строительство, способствует повышению производительности труда, развитию научно-технического и кадрового потенциала", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
В прошлом году в рамках первой очереди ввели в эксплуатацию экспериментальный завод по выпуску крупногабаритных жилых модулей. Его продукция уже применяется при возведении домов по программе реновации и социальных объектов.
Роботизированный завод по выпуску сверхкрупногабаритных модулей был построен в рамках второй очереди проекта. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в следующем году. Трудоустроиться на современное производство смогут порядка 2 тысяч человек, при этом практически половина рабочих мест появится благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда.
В пресс-службе напомнили, что в День московской промышленности уникальный комбинат модульного домостроения посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
За 4 года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллиона рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Столичные предприятия внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Москве рассказали, как роботы помогают на заводах и складах
1 мая, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваСергей СобянинНовая МоскваМаксим ЛиксутовТиНАОАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала