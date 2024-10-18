https://ria.ru/20241018/moskalkova-1978840591.html

Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение 95 бойцов

Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение 95 бойцов - РИА Новости, 18.10.2024

Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение 95 бойцов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и спецслужбы России за возвращение 95 российских военнослужащих. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:28

2024-10-18T22:28

2024-10-18T22:28

специальная военная операция на украине

россия

киев

белоруссия

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и спецслужбы России за возвращение 95 российских военнослужащих. Минобороны РФ в пятницу сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. "Радуемся вместе с родными и близкими за наших вернувшихся из плена военнослужащих. Вместе с вами переживали, ждали, работали в этом направлении. Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу в Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также им предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241018/plennyy-1978838420.html

https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html

россия

киев

белоруссия

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россия, киев, белоруссия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины