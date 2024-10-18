https://ria.ru/20241018/mordoviya-1978806688.html

Мордовия будет развивать киноиндустрию

Мордовия будет развивать киноиндустрию - РИА Новости, 18.10.2024

Мордовия будет развивать киноиндустрию

Мордовия будет развивать киноиндустрию при поддержке АСИ и Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:06

2024-10-18T18:06

2024-10-18T18:06

республика мордовия

артем здунов

светлана чупшева

сергей сельянов

агентство стратегических инициатив (аси)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Мордовия будет развивать киноиндустрию при поддержке АСИ и Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сообщает пресс-служба главы республики. Подписание соглашения о сотрудничестве в области развития кино- и телепроизводства в Мордовии состоялось в Москве. Эта работа в регионе будет вестись в тандеме с Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). "Мордовия стала 25-м регионом, присоединившимся к проекту "Кино России". Трехстороннее соглашение направлено на взаимодействие и сопровождение развития кино- и телепроизводства в республике. В том числе оно касается создания стимулирующих механизмов для привлечения съемочных групп на территорию региона, развития собственной производственной базы и туризма. Также запланирована реализация образовательных проектов в этой сфере", - говорится в сообщении. По словам главы Мордовии Артема Здунова, киноиндустрия для республики, с одной стороны – новое, активно развивающееся направление, с другой – Мордовия не раз становилась съемочной площадкой для фильмов о великих земляках. "В республике огромный выбор интересных кинолокаций для проектов самых разнообразных жанров и форматов, они востребованы и активно используются. Соглашение позволит вывести развитие киноиндустрии в республике на новый уровень – сформировать настоящий творческий кластер", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что Мордовия в последние годы активно включилась в создание кинопродуктов. Только за прошлый год в республике снято три большие киноработы: полнометражный художественный фильм-сказка "Школа Бабы Яги", первый документально-игровой фильм о великом скульпторе Степане Эрьзе, а также документальный фильм "Спасая маленькие жизни", посвященный 60-летию Детской республиканской больницы. Завершаются съемки полнометражного художественного фильма "Тайна Адмирала Ушакова" со звездами российского кино в главных ролях. В республике в текущем году создана региональная кинокомиссия – она занимается презентацией региона в киноиндустрии и содействует съемочным процессам. "Ассоциация продюсеров кино и телевидения уже много лет ведет масштабную работу по расширению кинопроизводства в регионах страны. Уникальные природные локации, богатое культурное наследие Мордовии, уверена, вдохновят создателей кинопродукции. Активное кинопроизводство играет немалую роль в развитии регионов, и очень важно, что команда главы республики готова оказывать здесь всестороннее содействие", - приводятся в сообщении слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. В свою очередь председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов подчеркнул, что Мордовия – "одна из немногих российских республик, в которых сохранился уникальный национальный колорит, особая энергетика и самобытность, что не может не привлечь производителей отечественных кинопроектов".

https://ria.ru/20240927/mordoviya-1975129272.html

https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977480652.html

https://ria.ru/20240920/mordoviya-1973813005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артем здунов, светлана чупшева, сергей сельянов, агентство стратегических инициатив (аси), республика мордовия