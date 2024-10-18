https://ria.ru/20241018/mordoviya-1978806688.html
Мордовия будет развивать киноиндустрию
Мордовия будет развивать киноиндустрию - РИА Новости, 18.10.2024
Мордовия будет развивать киноиндустрию
Мордовия будет развивать киноиндустрию при поддержке АСИ и Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:06
2024-10-18T18:06
2024-10-18T18:06
республика мордовия
артем здунов
светлана чупшева
сергей сельянов
агентство стратегических инициатив (аси)
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91548/33/915483359_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_d30f60c9e4da655b7b39fd7b8819ea2a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Мордовия будет развивать киноиндустрию при поддержке АСИ и Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сообщает пресс-служба главы республики. Подписание соглашения о сотрудничестве в области развития кино- и телепроизводства в Мордовии состоялось в Москве. Эта работа в регионе будет вестись в тандеме с Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). "Мордовия стала 25-м регионом, присоединившимся к проекту "Кино России". Трехстороннее соглашение направлено на взаимодействие и сопровождение развития кино- и телепроизводства в республике. В том числе оно касается создания стимулирующих механизмов для привлечения съемочных групп на территорию региона, развития собственной производственной базы и туризма. Также запланирована реализация образовательных проектов в этой сфере", - говорится в сообщении. По словам главы Мордовии Артема Здунова, киноиндустрия для республики, с одной стороны – новое, активно развивающееся направление, с другой – Мордовия не раз становилась съемочной площадкой для фильмов о великих земляках. "В республике огромный выбор интересных кинолокаций для проектов самых разнообразных жанров и форматов, они востребованы и активно используются. Соглашение позволит вывести развитие киноиндустрии в республике на новый уровень – сформировать настоящий творческий кластер", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что Мордовия в последние годы активно включилась в создание кинопродуктов. Только за прошлый год в республике снято три большие киноработы: полнометражный художественный фильм-сказка "Школа Бабы Яги", первый документально-игровой фильм о великом скульпторе Степане Эрьзе, а также документальный фильм "Спасая маленькие жизни", посвященный 60-летию Детской республиканской больницы. Завершаются съемки полнометражного художественного фильма "Тайна Адмирала Ушакова" со звездами российского кино в главных ролях. В республике в текущем году создана региональная кинокомиссия – она занимается презентацией региона в киноиндустрии и содействует съемочным процессам. "Ассоциация продюсеров кино и телевидения уже много лет ведет масштабную работу по расширению кинопроизводства в регионах страны. Уникальные природные локации, богатое культурное наследие Мордовии, уверена, вдохновят создателей кинопродукции. Активное кинопроизводство играет немалую роль в развитии регионов, и очень важно, что команда главы республики готова оказывать здесь всестороннее содействие", - приводятся в сообщении слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой. В свою очередь председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов подчеркнул, что Мордовия – "одна из немногих российских республик, в которых сохранился уникальный национальный колорит, особая энергетика и самобытность, что не может не привлечь производителей отечественных кинопроектов".
https://ria.ru/20240927/mordoviya-1975129272.html
https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977480652.html
https://ria.ru/20240920/mordoviya-1973813005.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, светлана чупшева, сергей сельянов, агентство стратегических инициатив (аси), республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Светлана Чупшева, Сергей Сельянов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Мордовия будет развивать киноиндустрию при поддержке АСИ и Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сообщает пресс-служба главы республики.
Подписание соглашения о сотрудничестве в области развития кино- и телепроизводства в Мордовии состоялось в Москве
. Эта работа в регионе будет вестись в тандеме с Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
"Мордовия стала 25-м регионом, присоединившимся к проекту "Кино России". Трехстороннее соглашение направлено на взаимодействие и сопровождение развития кино- и телепроизводства в республике. В том числе оно касается создания стимулирующих механизмов для привлечения съемочных групп на территорию региона, развития собственной производственной базы и туризма. Также запланирована реализация образовательных проектов в этой сфере", - говорится в сообщении.
По словам главы Мордовии Артема Здунова
, киноиндустрия для республики, с одной стороны – новое, активно развивающееся направление, с другой – Мордовия не раз становилась съемочной площадкой для фильмов о великих земляках.
"В республике огромный выбор интересных кинолокаций для проектов самых разнообразных жанров и форматов, они востребованы и активно используются. Соглашение позволит вывести развитие киноиндустрии в республике на новый уровень – сформировать настоящий творческий кластер", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что Мордовия в последние годы активно включилась в создание кинопродуктов. Только за прошлый год в республике снято три большие киноработы: полнометражный художественный фильм-сказка "Школа Бабы Яги", первый документально-игровой фильм о великом скульпторе Степане Эрьзе, а также документальный фильм "Спасая маленькие жизни", посвященный 60-летию Детской республиканской больницы. Завершаются съемки полнометражного художественного фильма "Тайна Адмирала Ушакова" со звездами российского кино в главных ролях. В республике в текущем году создана региональная кинокомиссия – она занимается презентацией региона в киноиндустрии и содействует съемочным процессам.
"Ассоциация продюсеров кино и телевидения уже много лет ведет масштабную работу по расширению кинопроизводства в регионах страны. Уникальные природные локации, богатое культурное наследие Мордовии, уверена, вдохновят создателей кинопродукции. Активное кинопроизводство играет немалую роль в развитии регионов, и очень важно, что команда главы республики готова оказывать здесь всестороннее содействие", - приводятся в сообщении слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой
.
В свою очередь председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов
подчеркнул, что Мордовия – "одна из немногих российских республик, в которых сохранился уникальный национальный колорит, особая энергетика и самобытность, что не может не привлечь производителей отечественных кинопроектов".