Рейтинг@Mail.ru
Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978826423.html
Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор
Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 18.10.2024
Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор
Молдавский президент Майя Санду нарочно ухудшает ситуацию в стране, чтобы затем передать управление Молдавией в чужие руки, заявил в пятницу лидер... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:52
2024-10-18T19:52
в мире
молдавия
илан шор
майя санду
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_80c5b72be386068861932ecb5fe57b39.jpg
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду нарочно ухудшает ситуацию в стране, чтобы затем передать управление Молдавией в чужие руки, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Майя (Санду - ред.) закрывает рот оппозиции, закрывает телеканалы, ведет страну в войну, ухудшает экономическую ситуацию, берет кредиты огромные, делает так, чтобы нашу страну было легко поглотить, обанкротить и забрать - не важно кому. Цена победы в этом референдуме для нас - это сохранение своей страны, сохранение жизни", - заявил Шор в ходе видеотрансляции в соцсетях. Политик призвал, не бойкотировать референдум, а явиться всем без исключения на избирательные участки и проголосовать за любого кандидата в президенты, а также ответить "нет" на референдуме. Он уверен, что бойкот бесполезен, поскольку власти используют это себе во благо. "Двадцатого октября - судьбоносный, жизненно важный день для каждого из нас. Вы в этом убедитесь", - добавил Шор. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978640390.html
https://ria.ru/20241018/oppozitsija-1978669930.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_55530e8ca0c3479aeaba5232db14c911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, илан шор, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Игорь Додон
Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор

Лидер "Победы" Шор: Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду нарочно ухудшает ситуацию в стране, чтобы затем передать управление Молдавией в чужие руки, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Майя (Санду - ред.) закрывает рот оппозиции, закрывает телеканалы, ведет страну в войну, ухудшает экономическую ситуацию, берет кредиты огромные, делает так, чтобы нашу страну было легко поглотить, обанкротить и забрать - не важно кому. Цена победы в этом референдуме для нас - это сохранение своей страны, сохранение жизни", - заявил Шор в ходе видеотрансляции в соцсетях.
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Судьба выборов президента Молдавии решится во втором туре, заявил эксперт
Вчера, 06:14
Политик призвал, не бойкотировать референдум, а явиться всем без исключения на избирательные участки и проголосовать за любого кандидата в президенты, а также ответить "нет" на референдуме. Он уверен, что бойкот бесполезен, поскольку власти используют это себе во благо.
"Двадцатого октября - судьбоносный, жизненно важный день для каждого из нас. Вы в этом убедитесь", - добавил Шор.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Автопробег против еврореферендума на юге Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Молдавская оппозиция запустила автопробег против евроинтеграции
Вчера, 10:40
 
В миреМолдавияИлан ШорМайя СандуИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала