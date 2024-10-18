https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978826423.html

Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор

Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 18.10.2024

Санду намеренно ухудшает ситуацию в Молдавии, заявил Шор

Молдавский президент Майя Санду нарочно ухудшает ситуацию в стране, чтобы затем передать управление Молдавией в чужие руки, заявил в пятницу лидер... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:52

2024-10-18T19:52

2024-10-18T19:52

в мире

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илан шор

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду нарочно ухудшает ситуацию в стране, чтобы затем передать управление Молдавией в чужие руки, заявил в пятницу лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Майя (Санду - ред.) закрывает рот оппозиции, закрывает телеканалы, ведет страну в войну, ухудшает экономическую ситуацию, берет кредиты огромные, делает так, чтобы нашу страну было легко поглотить, обанкротить и забрать - не важно кому. Цена победы в этом референдуме для нас - это сохранение своей страны, сохранение жизни", - заявил Шор в ходе видеотрансляции в соцсетях. Политик призвал, не бойкотировать референдум, а явиться всем без исключения на избирательные участки и проголосовать за любого кандидата в президенты, а также ответить "нет" на референдуме. Он уверен, что бойкот бесполезен, поскольку власти используют это себе во благо. "Двадцатого октября - судьбоносный, жизненно важный день для каждого из нас. Вы в этом убедитесь", - добавил Шор. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978640390.html

https://ria.ru/20241018/oppozitsija-1978669930.html

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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, игорь додон