Шор призвал голосовать за любого кандидата, кроме Санду
Шор призвал голосовать за любого кандидата в президенты Молдавии, кроме Санду
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор призвал сторонников голосовать за любого кандидата в президенты Молдавии, кроме действующей главы государства Майи Санду.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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"Друзья, сегодня я хочу предложить своего кандидата. Санду наверняка потирает руки, чтобы скорее снять его с выборов. Поэтому я призываю каждого из вас 20 октября прийти на избирательные участки и, как бы вы ко мне ни относились, каких бы политических взглядов ни были, проголосовать против Санду. Призываю вас проголосовать за любого кандидата. Любого, кроме Санду", - приводит слова Шора пресс-служба возглавляемого им блока.
Шор добавил, что каждый голос против Санду является "мощным ударом". "Они (власти – ред.) ведут с нами войну. Они арестовывают наших активистов. Блокируют любые каналы связи. Но наша сила в том, что нас много... Именно этого Санду боится. Поэтому и включила на полную катушку свою репрессивную машину", - отметил он.
Политик также призвал голосовать против внесения изменений в конституцию и против евроинтеграции. "Против неизбежной войны в случае вступления в ЕС. Против развала страны и потери молдаван как нации... Так мы сможем возродить дружбу с Россией — нашим другом и партнером. Со страной, с которой нас всегда связывали близкие отношения. Которая не бросает своих в беде", - пояснил Шор.
Идея референдума о евроинтеграции Молдавии подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил республики. В частности, уже упомянутый Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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