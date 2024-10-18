Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978642295.html
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 18.10.2024
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии
Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:51
2024-10-18T06:51
в мире
молдавия
марина таубер
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были фальсифицированы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Ранее депутат парламента Марина Таубер заявила, что оппозиционный блок "Победа" готов организовать протесты, если выборы президента Молдавии будут фальсифицированы. "Представители блока "Победа" находятся в гуще событий, хотя у них и нет своего кандидата в президенты. Думаю, что если итог выборов будет не тем, на который рассчитывает вся оппозиция, то блок "Победа" будет заинтересован в организации выборов, если будет очевидно, что была фальсификация. При очевидности фальсификации выборов объединение оппозиции - это дело времени", - заявил Чуря. Он полагает, что на сегодняшний день существует несколько возможных вариантов, в рамках которых возможно объединение разных оппозиционных сил. Два из них подразумевают проведение протестов. "Оппозиция может объединиться после первого тура, если сразу объявят чью-то победу и это будет похоже на фальсификацию, может объединиться перед вторым туром, чтобы поддержать одного кандидата, могут также объединиться после выборов, если, опять же, будут признаки фальсификации. Все эти варианты реальны", - пояснил эксперт. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978439982.html
https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978361687.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_300b570fa5e7ca244f6816b16d0858af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, марина таубер, блок "победа"
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Блок "Победа"
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии

Эксперт Чуря: молдавская оппозиция может объединиться ради протестов

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были фальсифицированы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее депутат парламента Марина Таубер заявила, что оппозиционный блок "Победа" готов организовать протесты, если выборы президента Молдавии будут фальсифицированы.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Кандидат в президенты назвал уход Молдавии с российского рынка диверсией
Вчера, 07:55
"Представители блока "Победа" находятся в гуще событий, хотя у них и нет своего кандидата в президенты. Думаю, что если итог выборов будет не тем, на который рассчитывает вся оппозиция, то блок "Победа" будет заинтересован в организации выборов, если будет очевидно, что была фальсификация. При очевидности фальсификации выборов объединение оппозиции - это дело времени", - заявил Чуря.
Он полагает, что на сегодняшний день существует несколько возможных вариантов, в рамках которых возможно объединение разных оппозиционных сил. Два из них подразумевают проведение протестов.
"Оппозиция может объединиться после первого тура, если сразу объявят чью-то победу и это будет похоже на фальсификацию, может объединиться перед вторым туром, чтобы поддержать одного кандидата, могут также объединиться после выборов, если, опять же, будут признаки фальсификации. Все эти варианты реальны", - пояснил эксперт.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Проживающие в России молдаване призвали не признавать выборы в республике
16 октября, 16:41
 
В миреМолдавияМарина ТауберБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала