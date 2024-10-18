https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978642295.html
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 18.10.2024
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии
Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:51
2024-10-18T06:51
2024-10-18T06:51
в мире
молдавия
марина таубер
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были фальсифицированы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Ранее депутат парламента Марина Таубер заявила, что оппозиционный блок "Победа" готов организовать протесты, если выборы президента Молдавии будут фальсифицированы. "Представители блока "Победа" находятся в гуще событий, хотя у них и нет своего кандидата в президенты. Думаю, что если итог выборов будет не тем, на который рассчитывает вся оппозиция, то блок "Победа" будет заинтересован в организации выборов, если будет очевидно, что была фальсификация. При очевидности фальсификации выборов объединение оппозиции - это дело времени", - заявил Чуря. Он полагает, что на сегодняшний день существует несколько возможных вариантов, в рамках которых возможно объединение разных оппозиционных сил. Два из них подразумевают проведение протестов. "Оппозиция может объединиться после первого тура, если сразу объявят чью-то победу и это будет похоже на фальсификацию, может объединиться перед вторым туром, чтобы поддержать одного кандидата, могут также объединиться после выборов, если, опять же, будут признаки фальсификации. Все эти варианты реальны", - пояснил эксперт. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978439982.html
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в мире, молдавия, марина таубер, блок "победа"
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Блок "Победа"
Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии
Эксперт Чуря: молдавская оппозиция может объединиться ради протестов
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были фальсифицированы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее депутат парламента Марина Таубер
заявила, что оппозиционный блок "Победа" готов организовать протесты, если выборы президента Молдавии будут фальсифицированы.
"Представители блока "Победа" находятся в гуще событий, хотя у них и нет своего кандидата в президенты. Думаю, что если итог выборов будет не тем, на который рассчитывает вся оппозиция, то блок "Победа" будет заинтересован в организации выборов, если будет очевидно, что была фальсификация. При очевидности фальсификации выборов объединение оппозиции - это дело времени", - заявил Чуря.
Он полагает, что на сегодняшний день существует несколько возможных вариантов, в рамках которых возможно объединение разных оппозиционных сил. Два из них подразумевают проведение протестов.
"Оппозиция может объединиться после первого тура, если сразу объявят чью-то победу и это будет похоже на фальсификацию, может объединиться перед вторым туром, чтобы поддержать одного кандидата, могут также объединиться после выборов, если, опять же, будут признаки фальсификации. Все эти варианты реальны", - пояснил эксперт.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду
, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев
и Ион Кику
, экс-глава Гагаузии Ирина Влах
, экс-глава МВД Андрей Нэстасе
, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия
" Ренато Усатый
и журналист Наталья Морарь.