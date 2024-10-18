https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978642295.html

Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии

Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт предупредил о возможном объединении оппозиции в Молдавии

Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:51

2024-10-18T06:51

2024-10-18T06:51

в мире

молдавия

марина таубер

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии могут объединиться после выборов президента, чтобы провести протесты, если заподозрят, что итоги голосования были фальсифицированы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Ранее депутат парламента Марина Таубер заявила, что оппозиционный блок "Победа" готов организовать протесты, если выборы президента Молдавии будут фальсифицированы. "Представители блока "Победа" находятся в гуще событий, хотя у них и нет своего кандидата в президенты. Думаю, что если итог выборов будет не тем, на который рассчитывает вся оппозиция, то блок "Победа" будет заинтересован в организации выборов, если будет очевидно, что была фальсификация. При очевидности фальсификации выборов объединение оппозиции - это дело времени", - заявил Чуря. Он полагает, что на сегодняшний день существует несколько возможных вариантов, в рамках которых возможно объединение разных оппозиционных сил. Два из них подразумевают проведение протестов. "Оппозиция может объединиться после первого тура, если сразу объявят чью-то победу и это будет похоже на фальсификацию, может объединиться перед вторым туром, чтобы поддержать одного кандидата, могут также объединиться после выборов, если, опять же, будут признаки фальсификации. Все эти варианты реальны", - пояснил эксперт. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241017/moldaviya-1978439982.html

https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978361687.html

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в мире, молдавия, марина таубер, блок "победа"