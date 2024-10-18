Молдавская полиция задержала активистов блока "Победа"
В Молдавии задержали 2 активистов блока "Победа" по делу о подкупе избирателей
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Молдавские полицейские. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила в пятницу, что в рамках обысков по делу о незаконном финансировании политических партий и подкупе избирателей были задержаны два активиста блока "Победа".
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В минувшую пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.
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"Сегодня сотрудники Национального следственного управления совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели ряд обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах в особо крупных размерах, а также об электоральной коррупции... В результате обысков были задержаны два человека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По данным следствия, члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны ежемесячно получали денежные средства из неустановленных источников. В обмен на это они должны были убедить избирателей проголосовать за определенного кандидата, на которого укажут представители партии "Шанс" или блока "Победа", а также набрать участников для митингов, флешмобов и акций протеста.
По данным полиции, средства были получены через российский "Промсвязьбанк", за деятельность в пользу партий, а также за призыв к бойкоту референдума активисты якобы получали от 5 до 250 тысяч рублей.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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