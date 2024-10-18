https://ria.ru/20241018/mishustin-1978707595.html
Мишустин отметил хорошие показатели во многих отраслях в России
Мишустин отметил хорошие показатели во многих отраслях в России - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин отметил хорошие показатели во многих отраслях в России
Хорошие показатели наблюдаются во многих отраслях в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:44
2024-10-18T12:44
2024-10-18T12:44
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Хорошие показатели наблюдаются во многих отраслях в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. "По итогам восьми месяцев валовой внутренний продукт вырос на 4,2%. Лидером остается "обработка". Хорошие показатели во многих отраслях. Особенно в машиностроении, металлургии, деревообработке, пищевой и химической промышленностях, а также в стройматериалах", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241018/mishustin-1978705517.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил хорошие показатели во многих отраслях в России
Мишустин: хорошие показатели наблюдаются во многих отраслях в России