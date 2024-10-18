https://ria.ru/20241018/minoborony-1978637767.html

Операторы дронов ВС РФ поразили ретранслятор ВСУ в Запорожской области

Операторы дронов ВС РФ поразили ретранслятор ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.10.2024

Операторы дронов ВС РФ поразили ретранслятор ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" поразили бойцов ВСУ в укрытых позициях и уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов беспилотных... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:08

2024-10-18T05:08

2024-10-18T05:08

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" поразили бойцов ВСУ в укрытых позициях и уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны России. "На ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и поразили живую силу ВСУ в укрытых позициях, а также уничтожили ретранслятор работы беспилотников противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что операторы дронов осуществляют разведку позиций ВСУ и днем и ночью, 24 часа в сутки, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава противника с использованием мини-камер и тепловизоров. Со слов российских военнослужащих, операторы FPV-дронов, выполняя свою работу, сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику. "Сейчас моя задача - разведка, то есть нужно найти врага, потому что техника сейчас на нашем направлении почти не выкатывается. Вот, то есть нужно найти блиндажи - самое сложное, работа усложняется, потому что зимой гораздо легче это делать, потому что блиндажи не спрятаны", - приводятся в сообщении слова оператора разведывательного дрона с позывным "Кино".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)