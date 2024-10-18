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Операторы дронов ВС РФ поразили ретранслятор ВСУ в Запорожской области
Операторы дронов ВС РФ поразили ретранслятор ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.10.2024
Операторы дронов ВС РФ поразили ретранслятор ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" поразили бойцов ВСУ в укрытых позициях и уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов беспилотных... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:08
2024-10-18T05:08
2024-10-18T05:08
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" поразили бойцов ВСУ в укрытых позициях и уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны России. "На ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и поразили живую силу ВСУ в укрытых позициях, а также уничтожили ретранслятор работы беспилотников противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что операторы дронов осуществляют разведку позиций ВСУ и днем и ночью, 24 часа в сутки, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава противника с использованием мини-камер и тепловизоров. Со слов российских военнослужащих, операторы FPV-дронов, выполняя свою работу, сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику. "Сейчас моя задача - разведка, то есть нужно найти врага, потому что техника сейчас на нашем направлении почти не выкатывается. Вот, то есть нужно найти блиндажи - самое сложное, работа усложняется, потому что зимой гораздо легче это делать, потому что блиндажи не спрятаны", - приводятся в сообщении слова оператора разведывательного дрона с позывным "Кино".
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы дронов ВС РФ поразили ретранслятор ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА группы "Днепр" поразили боевиков ВСУ в укрытых позициях
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" поразили бойцов ВСУ в укрытых позициях и уничтожили ретранслятор для работы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"На ореховском направлении в Запорожской области
операторы разведывательных и ударных FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и поразили живую силу ВСУ в укрытых позициях, а также уничтожили ретранслятор работы беспилотников противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что операторы дронов осуществляют разведку позиций ВСУ и днем и ночью, 24 часа в сутки, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава противника с использованием мини-камер и тепловизоров. Со слов российских военнослужащих, операторы FPV-дронов, выполняя свою работу, сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.
"Сейчас моя задача - разведка, то есть нужно найти врага, потому что техника сейчас на нашем направлении почти не выкатывается. Вот, то есть нужно найти блиндажи - самое сложное, работа усложняется, потому что зимой гораздо легче это делать, потому что блиндажи не спрятаны", - приводятся в сообщении слова оператора разведывательного дрона с позывным "Кино".