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Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии - РИА Новости, 18.10.2024
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21:26 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ministr-1978836586.html
Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии
Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии - РИА Новости, 18.10.2024
Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии
Бутырский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова по делу о мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:26
2024-10-18T21:26
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Бутырского районного суда города Москвы Некрасов Олег Владимирович признан виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд окончательно назначил Некрасову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей",- сказали в суде. Его взяли под стражу в зале суда. Также в инстанции сообщили, что Некрасова лишили специального звания полковника и государственной награды - медали Суворова. Суть уголовного дела не уточняется.
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происшествия, москва, забайкальский край, россия
Происшествия, Москва, Забайкальский край, Россия
Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии

Экс-министр природных ресурсов Забайкалья осужден на семь лет за мошенничество

© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Depositphotos.com / cunaplus
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Бутырского районного суда города Москвы Некрасов Олег Владимирович признан виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд окончательно назначил Некрасову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей",- сказали в суде.
Его взяли под стражу в зале суда.
Также в инстанции сообщили, что Некрасова лишили специального звания полковника и государственной награды - медали Суворова.
Суть уголовного дела не уточняется.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
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