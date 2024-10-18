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Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии

Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии - РИА Новости, 18.10.2024

Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии

Бутырский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова по делу о мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T21:26

2024-10-18T21:26

2024-10-18T21:26

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Бутырского районного суда города Москвы Некрасов Олег Владимирович признан виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд окончательно назначил Некрасову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей",- сказали в суде. Его взяли под стражу в зале суда. Также в инстанции сообщили, что Некрасова лишили специального звания полковника и государственной награды - медали Суворова. Суть уголовного дела не уточняется.

https://ria.ru/20240829/sk-1969204439.html

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