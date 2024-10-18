https://ria.ru/20241018/medvedev-1978784800.html

Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным

Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным - РИА Новости, 18.10.2024

Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным

Отношения РФ и КНДР прошли испытание временем, решение о взаимной военной помощи в случае нападения неслучайно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:03

2024-10-18T17:03

2024-10-18T17:24

россия

москва

пхеньян

дмитрий медведев

владимир путин

госдума рф

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНДР прошли испытание временем, решение о взаимной военной помощи в случае нападения неслучайно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, законопроект о ратификации которого был внесён в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, есть статья "об оказании в случае нападения взаимной военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами в соответствии со статьёй 51 Устава ООН"."Это неслучайно: добрососедские отношения между нашими странами прошли испытание временем. Москва и Пхеньян свято чтут традиции, завещанные нашими предками: жить в мире и согласии, делать всё для укрепления дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978669009.html

россия

москва

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, пхеньян, дмитрий медведев, владимир путин, госдума рф, оон