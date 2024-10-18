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Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным - РИА Новости, 18.10.2024
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17:03 18.10.2024 (обновлено: 17:24 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978784800.html
Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным
Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным - РИА Новости, 18.10.2024
Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным
Отношения РФ и КНДР прошли испытание временем, решение о взаимной военной помощи в случае нападения неслучайно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:03
2024-10-18T17:24
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНДР прошли испытание временем, решение о взаимной военной помощи в случае нападения неслучайно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, законопроект о ратификации которого был внесён в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, есть статья "об оказании в случае нападения взаимной военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами в соответствии со статьёй 51 Устава ООН"."Это неслучайно: добрососедские отношения между нашими странами прошли испытание временем. Москва и Пхеньян свято чтут традиции, завещанные нашими предками: жить в мире и согласии, делать всё для укрепления дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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россия, москва, пхеньян, дмитрий медведев, владимир путин, госдума рф, оон
Россия, Москва, Пхеньян, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным

Медведев назвал решение о взаимной помощи с КНДР в случае нападения неслучайным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНДР прошли испытание временем, решение о взаимной военной помощи в случае нападения неслучайно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, законопроект о ратификации которого был внесён в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, есть статья "об оказании в случае нападения взаимной военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами в соответствии со статьёй 51 Устава ООН".
"Это неслучайно: добрососедские отношения между нашими странами прошли испытание временем. Москва и Пхеньян свято чтут традиции, завещанные нашими предками: жить в мире и согласии, делать всё для укрепления дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Киевский режим пытается создать "грязную бомбу", заявил Медведев
Вчера, 10:37
 
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