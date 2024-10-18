Рейтинг@Mail.ru
Планы России по достижению целей СВО не менялись, заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 18.10.2024 (обновлено: 17:41 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978783246.html
Планы России по достижению целей СВО не менялись, заявил Медведев
Планы России по достижению целей СВО не менялись, заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2024
Планы России по достижению целей СВО не менялись, заявил Медведев
Планы России по достижению целей СВО не претерпевали изменений, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:58
2024-10-18T17:41
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Планы России по достижению целей СВО не претерпевали изменений, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Нынешний окраинский режим "Незалежной" обладает уникальной особенностью все делать максимально бездарно. А потом еще и удивляться: "А нас-то за що?" Вот наглядный тому пример. Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты об очередном своем "успехе": о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму", - написал он.По словам Медведева, "в качестве главной сенсации подаются разведданные о "фактическом включении в войну" наших северокорейских друзей", что "вызвало исступленно-нервную реакцию киевской ОПГ". По мнению зампредседателя Совбеза, "отвечать ей нет никакого смысла"."Российские планы и осенью, и зимой, и в любое другое время года изменений не претерпели. Россия должна додавить раненую гадину, выполнив тем самым все долгосрочные цели спецоперации", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978784800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c5191b212e7494b6bbc96747c3378c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Планы России по достижению целей СВО не менялись, заявил Медведев

Медведев: планы России по достижению целей СВО не менялись

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Планы России по достижению целей СВО не претерпевали изменений, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Нынешний окраинский режим "Незалежной" обладает уникальной особенностью все делать максимально бездарно. А потом еще и удивляться: "А нас-то за що?" Вот наглядный тому пример. Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты об очередном своем "успехе": о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму", - написал он.
По словам Медведева, "в качестве главной сенсации подаются разведданные о "фактическом включении в войну" наших северокорейских друзей", что "вызвало исступленно-нервную реакцию киевской ОПГ". По мнению зампредседателя Совбеза, "отвечать ей нет никакого смысла".
"Российские планы и осенью, и зимой, и в любое другое время года изменений не претерпели. Россия должна додавить раненую гадину, выполнив тем самым все долгосрочные цели спецоперации", - подчеркнул он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — За свободу наций! во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным
Вчера, 17:03
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала