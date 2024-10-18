https://ria.ru/20241018/medvedev-1978783246.html

Планы России по достижению целей СВО не менялись, заявил Медведев

Планы России по достижению целей СВО не менялись, заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2024

Планы России по достижению целей СВО не менялись, заявил Медведев

Планы России по достижению целей СВО не претерпевали изменений, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:58

2024-10-18T16:58

2024-10-18T17:41

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Планы России по достижению целей СВО не претерпевали изменений, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Нынешний окраинский режим "Незалежной" обладает уникальной особенностью все делать максимально бездарно. А потом еще и удивляться: "А нас-то за що?" Вот наглядный тому пример. Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты об очередном своем "успехе": о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму", - написал он.По словам Медведева, "в качестве главной сенсации подаются разведданные о "фактическом включении в войну" наших северокорейских друзей", что "вызвало исступленно-нервную реакцию киевской ОПГ". По мнению зампредседателя Совбеза, "отвечать ей нет никакого смысла"."Российские планы и осенью, и зимой, и в любое другое время года изменений не претерпели. Россия должна додавить раненую гадину, выполнив тем самым все долгосрочные цели спецоперации", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978784800.html

россия

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россия, дмитрий медведев