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Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2024
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Тамбовская область
 
16:42 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/matushkin-1978777432.html
Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме
Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2024
Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в парламентских слушаниях комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:42
2024-10-18T16:42
тамбовская область
тамбовская область
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
госдума рф
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в парламентских слушаниях комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Темой обсуждения стали приоритетные направления законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса. Участники парламентских слушаний обсудили вопросы законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса, в том числе инфраструктурной перестройки сельских территорий, развития научного и кадрового потенциала в аграрной отрасли, технического обеспечения АПК , а также государственные меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и другое. Матушкин в своем выступлении поделился результатами работы агропромышленного комплекса Тамбовской области. "В 2023 году аграрии региона собрали более 5 миллионов тонн зерна, почти 6 миллионов тонн сахарной свеклы, 439 тысяч тонн сои. Было произведено около 630 тысяч тонн мяса скота и птицы, почти 200 тысяч тонн молока", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он отметил, что на территории Тамбовской области активными темпами развивается пищевая и перерабатывающая промышленность: мукомольная, сахарная, масложировая, мясоперерабатывающая. Значительный потенциал роста отмечается в мукомольном производстве за счет реализации проекта по увеличению мощностей переработки зерна до 1850 тонн в сутки в Никифоровском муниципальном округе. В сахарной промышленности функционирует пять крупных современных сахарных заводов действующей суммарной мощностью 32 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки. За счет реконструкции Кирсановского сахарного завода мощность будет увеличена до 50 тысяч тонн в сутки. "Тамбовская область входит в топ-30 общероссийского рейтинга по объемам экспортируемой продукции АПК . Высокие темпы роста демонстрирует экспорт сахара, муки, подсолнечного масла. Стоимость тамбовской продукции, поставленной за рубеж в 2023 году, составила почти 320 миллионов долларов", - рассказал Матушкин. Также спикер регионального парламента выступил с предложениями, касающимися необходимости разработки государственной программы по мелиорации и совершенствования механизмов агрострахования в садоводстве. В частности, речь шла о возможности применения прогрессивных ставок при возмещении затрат на закладку многолетних насаждений при условии страхования с государственной поддержкой; государственной поддержке будущего урожая многолетних насаждений от возвратных весенних заморозков в стадии бутонизации, цветения, формирования завязей плодов; использовании данных космического мониторинга для достоверного определения погодных условий в случае подтверждения причины гибели урожая и другое.
https://ria.ru/20240928/poezdka-1975231788.html
https://ria.ru/20240927/matushkin-1975097200.html
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тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), госдума рф, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская область, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Госдума РФ, Тамбовская областная Дума

Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме

© Фото: пресс-служба Тамбовской областной ДумыПарламентские слушания в Госдуме
Парламентские слушания в Госдуме - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото: пресс-служба Тамбовской областной Думы
Парламентские слушания в Госдуме
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в парламентских слушаниях комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Темой обсуждения стали приоритетные направления законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса.
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Участники парламентских слушаний обсудили вопросы законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса, в том числе инфраструктурной перестройки сельских территорий, развития научного и кадрового потенциала в аграрной отрасли, технического обеспечения АПК , а также государственные меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и другое.
Матушкин в своем выступлении поделился результатами работы агропромышленного комплекса Тамбовской области.
"В 2023 году аграрии региона собрали более 5 миллионов тонн зерна, почти 6 миллионов тонн сахарной свеклы, 439 тысяч тонн сои. Было произведено около 630 тысяч тонн мяса скота и птицы, почти 200 тысяч тонн молока", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Он отметил, что на территории Тамбовской области активными темпами развивается пищевая и перерабатывающая промышленность: мукомольная, сахарная, масложировая, мясоперерабатывающая. Значительный потенциал роста отмечается в мукомольном производстве за счет реализации проекта по увеличению мощностей переработки зерна до 1850 тонн в сутки в Никифоровском муниципальном округе. В сахарной промышленности функционирует пять крупных современных сахарных заводов действующей суммарной мощностью 32 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки. За счет реконструкции Кирсановского сахарного завода мощность будет увеличена до 50 тысяч тонн в сутки.
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"Тамбовская область входит в топ-30 общероссийского рейтинга по объемам экспортируемой продукции АПК . Высокие темпы роста демонстрирует экспорт сахара, муки, подсолнечного масла. Стоимость тамбовской продукции, поставленной за рубеж в 2023 году, составила почти 320 миллионов долларов", - рассказал Матушкин.
Также спикер регионального парламента выступил с предложениями, касающимися необходимости разработки государственной программы по мелиорации и совершенствования механизмов агрострахования в садоводстве. В частности, речь шла о возможности применения прогрессивных ставок при возмещении затрат на закладку многолетних насаждений при условии страхования с государственной поддержкой; государственной поддержке будущего урожая многолетних насаждений от возвратных весенних заморозков в стадии бутонизации, цветения, формирования завязей плодов; использовании данных космического мониторинга для достоверного определения погодных условий в случае подтверждения причины гибели урожая и другое.
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Тамбовская областьТамбовская областьРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Госдума РФТамбовская областная Дума
 
 
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