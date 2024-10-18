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Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме

Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2024

Матушкин выступил на парламентских слушаниях в Госдуме

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в парламентских слушаниях комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:42

2024-10-18T16:42

2024-10-18T16:42

тамбовская область

тамбовская область

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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

госдума рф

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в парламентских слушаниях комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Темой обсуждения стали приоритетные направления законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса. Участники парламентских слушаний обсудили вопросы законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса, в том числе инфраструктурной перестройки сельских территорий, развития научного и кадрового потенциала в аграрной отрасли, технического обеспечения АПК , а также государственные меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и другое. Матушкин в своем выступлении поделился результатами работы агропромышленного комплекса Тамбовской области. "В 2023 году аграрии региона собрали более 5 миллионов тонн зерна, почти 6 миллионов тонн сахарной свеклы, 439 тысяч тонн сои. Было произведено около 630 тысяч тонн мяса скота и птицы, почти 200 тысяч тонн молока", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он отметил, что на территории Тамбовской области активными темпами развивается пищевая и перерабатывающая промышленность: мукомольная, сахарная, масложировая, мясоперерабатывающая. Значительный потенциал роста отмечается в мукомольном производстве за счет реализации проекта по увеличению мощностей переработки зерна до 1850 тонн в сутки в Никифоровском муниципальном округе. В сахарной промышленности функционирует пять крупных современных сахарных заводов действующей суммарной мощностью 32 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки. За счет реконструкции Кирсановского сахарного завода мощность будет увеличена до 50 тысяч тонн в сутки. "Тамбовская область входит в топ-30 общероссийского рейтинга по объемам экспортируемой продукции АПК . Высокие темпы роста демонстрирует экспорт сахара, муки, подсолнечного масла. Стоимость тамбовской продукции, поставленной за рубеж в 2023 году, составила почти 320 миллионов долларов", - рассказал Матушкин. Также спикер регионального парламента выступил с предложениями, касающимися необходимости разработки государственной программы по мелиорации и совершенствования механизмов агрострахования в садоводстве. В частности, речь шла о возможности применения прогрессивных ставок при возмещении затрат на закладку многолетних насаждений при условии страхования с государственной поддержкой; государственной поддержке будущего урожая многолетних насаждений от возвратных весенних заморозков в стадии бутонизации, цветения, формирования завязей плодов; использовании данных космического мониторинга для достоверного определения погодных условий в случае подтверждения причины гибели урожая и другое.

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https://ria.ru/20240927/matushkin-1975097200.html

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тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), госдума рф, тамбовская областная дума