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"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США - РИА Новости, 18.10.2024
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01:40 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/mask-1978628417.html
"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США
"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США - РИА Новости, 18.10.2024
"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США
Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден не управляет страной, а кандидат на высший пост от республиканцев Камала Харрис является РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T01:40
2024-10-18T01:40
в мире
сша
камала харрис
илон маск
джо байден
выборы президента сша — 2024
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден не управляет страной, а кандидат на высший пост от республиканцев Камала Харрис является марионеткой. "У него (Байдена. - Прим. ред.) два функционирующих нейрона, да и на пляже он много времени проводит", - сказал Маск на митинге в штате Пенсильвания, который транслировался в его соцсети Х. Предприниматель усомнился, что действующий хозяин Белого дома руководит страной, да и Харрис, по его словам, тоже является марионеткой. "Нет какого-то одного кукловода, их тысячи, много. Я бы хотел поговорить с ними, спросить, какая у них цель", — сказал Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240923/mask-1974150797.html
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в мире, сша, камала харрис, илон маск, джо байден, выборы президента сша — 2024, пенсильвания
В мире, США, Камала Харрис, Илон Маск, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Пенсильвания
"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США

Маск: У Байдена - два нейрона, Харрис - марионетка

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден не управляет страной, а кандидат на высший пост от республиканцев Камала Харрис является марионеткой.
"У него (Байдена. - Прим. ред.) два функционирующих нейрона, да и на пляже он много времени проводит", - сказал Маск на митинге в штате Пенсильвания, который транслировался в его соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Маск согласился с мнением Сакса, что Байден и Харрис "наказывают" его
23 сентября, 01:37
Предприниматель усомнился, что действующий хозяин Белого дома руководит страной, да и Харрис, по его словам, тоже является марионеткой.
"Нет какого-то одного кукловода, их тысячи, много. Я бы хотел поговорить с ними, спросить, какая у них цель", — сказал Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
 
В миреСШАКамала ХаррисИлон МаскДжо БайденВыборы президента США — 2024Пенсильвания
 
 
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