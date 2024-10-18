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"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США

"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США - РИА Новости, 18.10.2024

"Два нейрона и марионетка": Маск охарактеризовал нынешнее правительство США

Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден не управляет страной, а кандидат на высший пост от республиканцев Камала Харрис является РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:40

2024-10-18T01:40

2024-10-18T01:40

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джо байден

выборы президента сша — 2024

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден не управляет страной, а кандидат на высший пост от республиканцев Камала Харрис является марионеткой. "У него (Байдена. - Прим. ред.) два функционирующих нейрона, да и на пляже он много времени проводит", - сказал Маск на митинге в штате Пенсильвания, который транслировался в его соцсети Х. Предприниматель усомнился, что действующий хозяин Белого дома руководит страной, да и Харрис, по его словам, тоже является марионеткой. "Нет какого-то одного кукловода, их тысячи, много. Я бы хотел поговорить с ними, спросить, какая у них цель", — сказал Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

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в мире, сша, камала харрис, илон маск, джо байден, выборы президента сша — 2024, пенсильвания