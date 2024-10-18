Маск предупредил о банкротстве США
Маск: США обанкротятся из-за чрезмерных расходов правительства
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск предсказал США банкротство, если траты правительства не сократятся.
"Траты американского правительства приведут страну к банкротству. И это причина инфляции. Мы должны радикально сократить государственные траты, чтобы не столкнуться с долгом, который невозможно выплатить", - сказал Маск на митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась в его соцсети Х.
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Предприниматель назвал понимание этой проблемы "здравым смыслом", который не должен быть спорным вопросом.
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В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
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Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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