https://ria.ru/20241018/mashinisty-1978640148.html

РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов

РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов - РИА Новости, 18.10.2024

РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов

РЖД с 1 ноября 2024 года увеличат зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и вводят выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности, следует из... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:07

2024-10-18T06:07

2024-10-18T06:09

ржд

железная дорога

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. РЖД с 1 ноября 2024 года увеличат зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и вводят выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности, следует из сообщения компании. "РЖД с 1 ноября увеличат зарплаты машинистов и помощников машинистов. Такое решение принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад", - говорится в сообщении компании. Так, будут увеличены часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов. "Дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) - на 20%. Дирекции скоростного сообщения и Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая "Сапсаны", "Орланы", "Ласточки", "Финисты") - на 15%", - уточняют РЖД. Также принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад – с 70 до 100%. Эта мера коснется действующих и новых работников. Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста: на 25% с 1 ноября и еще на 16% - с 1 января 2025 года. "При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей", - добавляют РЖД. Всего перечисленные меры затронут более 130 тысяч человек. РЖД отмечают, что постоянно анализируют ситуацию на рынке труда и готовы принимать оперативные меры по улучшению условий материального и нематериального вознаграждения различных категорий сотрудников.

https://ria.ru/20241014/poezd-1977912867.html

https://ria.ru/20240923/rzhd-1974200181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, железная дорога