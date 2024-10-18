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РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов - РИА Новости, 18.10.2024
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06:07 18.10.2024 (обновлено: 06:09 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/mashinisty-1978640148.html
РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов
РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов - РИА Новости, 18.10.2024
РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов
РЖД с 1 ноября 2024 года увеличат зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и вводят выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности, следует из... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:07
2024-10-18T06:09
ржд
железная дорога
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. РЖД с 1 ноября 2024 года увеличат зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и вводят выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности, следует из сообщения компании. "РЖД с 1 ноября увеличат зарплаты машинистов и помощников машинистов. Такое решение принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад", - говорится в сообщении компании. Так, будут увеличены часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов. "Дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) - на 20%. Дирекции скоростного сообщения и Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая "Сапсаны", "Орланы", "Ласточки", "Финисты") - на 15%", - уточняют РЖД. Также принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад – с 70 до 100%. Эта мера коснется действующих и новых работников. Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста: на 25% с 1 ноября и еще на 16% - с 1 января 2025 года. "При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей", - добавляют РЖД. Всего перечисленные меры затронут более 130 тысяч человек. РЖД отмечают, что постоянно анализируют ситуацию на рынке труда и готовы принимать оперативные меры по улучшению условий материального и нематериального вознаграждения различных категорий сотрудников.
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ржд, железная дорога
РЖД, Железная дорога
РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов

РЖД с ноября введет выплату в 150 тысяч рублей при приеме машинистов на работу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМашинист в кабине поезда
Машинист в кабине поезда - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машинист в кабине поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. РЖД с 1 ноября 2024 года увеличат зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и вводят выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности, следует из сообщения компании.
"РЖД с 1 ноября увеличат зарплаты машинистов и помощников машинистов. Такое решение принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад", - говорится в сообщении компании.
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Так, будут увеличены часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов. "Дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) - на 20%. Дирекции скоростного сообщения и Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая "Сапсаны", "Орланы", "Ласточки", "Финисты") - на 15%", - уточняют РЖД.
Также принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад – с 70 до 100%. Эта мера коснется действующих и новых работников. Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста: на 25% с 1 ноября и еще на 16% - с 1 января 2025 года.
"При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей", - добавляют РЖД.
Всего перечисленные меры затронут более 130 тысяч человек. РЖД отмечают, что постоянно анализируют ситуацию на рынке труда и готовы принимать оперативные меры по улучшению условий материального и нематериального вознаграждения различных категорий сотрудников.
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