https://ria.ru/20241018/markevich-1978782259.html

Маркевич: нужно снимать внутренние барьеры для агроэкспорта

Маркевич: нужно снимать внутренние барьеры для агроэкспорта - РИА Новости, 18.10.2024

Маркевич: нужно снимать внутренние барьеры для агроэкспорта

Российское и белорусское законодательства в агросфере ставит определенные барьеры для развития сельского хозяйства и продажи сельхозпродукции на другие рынки,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:25

2024-10-18T17:25

2024-10-18T17:25

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

минск

белоруссия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российское и белорусское законодательства в агросфере ставит определенные барьеры для развития сельского хозяйства и продажи сельхозпродукции на другие рынки, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России Иван Маркевич. "Мы должны внимательно это все проанализировать и снять вот эти все препятствия. Это все будет во благо", - подчеркнул Маркевич, его слова приводит Sputnik Он добавил, что в Минске на заседании аграрной комиссии Парламентского собрания поднято несколько важных вопросов в агропромышленном комплексе. Маркевич отметил, что некоторые программы в сельском хозяйстве "носят какой-то дрожащий и осторожный характер". Хотя, по его мнению, они "довольно-таки хорошие". "Сегодня яблоко — это самый полезный фрукт. И каждый ребенок и взрослый мечтает, чтобы яблоко было на столе", - сказал Маркевич. Парламентарий отметил, что в Беларуси удалось насытить рынок отечественными яблоками, но пока эта ниша не закрыта в России. "В Российской Федерации рынок огромный, и он открыт, поэтому сегодня надо идти на новые технологии. Это в первую очередь роботизация", - подчеркнул Маркевич. Он также отметил, что выращивание и яблок, и груш, и других косточковых сейчас рентабельно. В то же время нужно снижать затраты на производство. По его мнению, это реально сделать примерно на 45%. "Мы должны сегодня зарабатывать, думать об экономике... Люди нам за это скажут спасибо", - резюмировал депутат. По словам парламентария, нужно больше глубокой переработки яблок: джемов, сушеных фруктов на компот и так далее. Нередко эта продукция импортируется в Союзное государство, хотя можно производить это самим и получать добавленную стоимость. Есть вопросы по селекции и генетике. "Сегодня нельзя, как говорится, это все таить, что сахарная свекла у нас практически вся идет... западные сорта. А когда-то были наши хорошие сорта и белорусские, и российские. Также и кукуруза", - обратил внимание депутат. Парламентарии и эксперты также обсуждают создание союзного селекционного центра по работе с яичными курами.

https://ria.ru/20241009/belorussija-1977271424.html

https://ria.ru/20241009/belorussiya-1977223908.html

https://ria.ru/20240928/dogovor-1975194873.html

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