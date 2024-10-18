https://ria.ru/20241018/marketpleysy-1978730431.html

Оборудование, лодки и электроприборы стали чаще доставлять на маркетплейсы

Оборудование, лодки и электроприборы стали чаще доставлять на маркетплейсы - РИА Новости, 18.10.2024

Оборудование, лодки и электроприборы стали чаще доставлять на маркетплейсы

erid: F7NfYUJCUneP31MaXLB4 РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:14

2024-10-18T14:14

2024-10-18T14:42

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erid: F7NfYUJCUneP31MaXLB4МОСКВА, 18 окт - пресс-служба ГК "Деловые линии". Число перевозок оборудования на онлайн-площадки выросло в шесть раз в сравнении с прошлым годом, лодок – почти в пять раз, электроизмерительных приборов – в три раза, а отделочных материалов – более чем в два раза. Основной сегмент отправителей такого рода грузов сконцентрирован в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Получатели находятся в центральной части страны, а также в Южном и Приволжском округах. "Заказ оборудования на маркетплейсах не был настолько востребован в прошлом году – спрос резко вырос именно сейчас. Это можно объяснить тем, что раньше клиенты не воспринимали торговые онлайн-площадки по типу Wildberries (Вайлдберриз) и Ozon (Озон) как место покупки крупногабаритных товаров. Теперь же приобретение, к примеру, электроприборов на маркетплейсах становится обычной практикой", – рассказали в пресс-службе "Деловых линий". Кроме общих трендов, таких, как резкий рост спроса на перевозку крупногабарита, стоит выделить и сезонные закономерности. Осенью, например, стабильно увеличивается востребованность доставки шин. Перед Новым годом, 23 февраля и 8 марта растут объемы доставки одежды, обуви и товаров народного потребления, к лету же чаще приобретается уличная мебель и тренажеры. Все это покупатели находят на маркетплейсах. Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685.

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пресс-релизы