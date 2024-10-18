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Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики - РИА Новости, 18.10.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:46 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/malkov-1978800270.html
Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики
Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики - РИА Новости, 18.10.2024
Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики
Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики, стараясь при формировании бюджета региона не раздувать расходы и не привлекать коммерческие... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:46
2024-10-18T17:46
рязанская область
рязанская область
павел малков
экономика
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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики, стараясь при формировании бюджета региона не раздувать расходы и не привлекать коммерческие кредиты, сообщил журналистам губернатор Павел Малков в рамках Московского финансового форума. "Когда верстаем бюджет на следующий год, мы не раздуваем расходы, мы не закладываемся на коммерческие кредиты, не берем для себя каких-то заведомо невыполнимых обязательств. Мы чётко видим те доходы, которые у нас будут, исходя из них верстаем бюджет, закладываем в обязательном порядке все социальные вещи, закладываем самые главные проекты развития. Но при этом очень серьёзно вкладываемся в развитие экономики. Развитие экономики, естественно, дает дополнительные доходы", - рассказал Павел Малков. Он подчеркнул, что благодаря взвешенному подходу и здравому смыслу второй год министерство финансов Российской Федерации отмечает Рязанскую область как регион с высокой финансовой устойчивостью. "Будет крепкая экономика – будет и все остальное. А инвестиции – это кровь для экономики, топливо… Главное, обеспечить комфортный климат для инвестиций", - отметил губернатор, выступая на сессии "Роль субъектов Российской Федерации в формировании эффективной и конкурентной экономики".
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рязанская область, павел малков, экономика
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Экономика

Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики, стараясь при формировании бюджета региона не раздувать расходы и не привлекать коммерческие кредиты, сообщил журналистам губернатор Павел Малков в рамках Московского финансового форума.
"Когда верстаем бюджет на следующий год, мы не раздуваем расходы, мы не закладываемся на коммерческие кредиты, не берем для себя каких-то заведомо невыполнимых обязательств. Мы чётко видим те доходы, которые у нас будут, исходя из них верстаем бюджет, закладываем в обязательном порядке все социальные вещи, закладываем самые главные проекты развития. Но при этом очень серьёзно вкладываемся в развитие экономики. Развитие экономики, естественно, дает дополнительные доходы", - рассказал Павел Малков.
Он подчеркнул, что благодаря взвешенному подходу и здравому смыслу второй год министерство финансов Российской Федерации отмечает Рязанскую область как регион с высокой финансовой устойчивостью.
"Будет крепкая экономика – будет и все остальное. А инвестиции – это кровь для экономики, топливо… Главное, обеспечить комфортный климат для инвестиций", - отметил губернатор, выступая на сессии "Роль субъектов Российской Федерации в формировании эффективной и конкурентной экономики".
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковЭкономика
 
 
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