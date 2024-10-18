https://ria.ru/20241018/malkov-1978800270.html

Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики

Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики - РИА Новости, 18.10.2024

Малков: Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики

Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики, стараясь при формировании бюджета региона не раздувать расходы и не привлекать коммерческие... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:46

2024-10-18T17:46

2024-10-18T17:46

рязанская область

рязанская область

павел малков

экономика

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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Рязанская область серьезно вкладывается в развитие экономики, стараясь при формировании бюджета региона не раздувать расходы и не привлекать коммерческие кредиты, сообщил журналистам губернатор Павел Малков в рамках Московского финансового форума. "Когда верстаем бюджет на следующий год, мы не раздуваем расходы, мы не закладываемся на коммерческие кредиты, не берем для себя каких-то заведомо невыполнимых обязательств. Мы чётко видим те доходы, которые у нас будут, исходя из них верстаем бюджет, закладываем в обязательном порядке все социальные вещи, закладываем самые главные проекты развития. Но при этом очень серьёзно вкладываемся в развитие экономики. Развитие экономики, естественно, дает дополнительные доходы", - рассказал Павел Малков. Он подчеркнул, что благодаря взвешенному подходу и здравому смыслу второй год министерство финансов Российской Федерации отмечает Рязанскую область как регион с высокой финансовой устойчивостью. "Будет крепкая экономика – будет и все остальное. А инвестиции – это кровь для экономики, топливо… Главное, обеспечить комфортный климат для инвестиций", - отметил губернатор, выступая на сессии "Роль субъектов Российской Федерации в формировании эффективной и конкурентной экономики".

https://ria.ru/20241015/ryazan-1978227433.html

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рязанская область, павел малков, экономика