https://ria.ru/20241018/makron-1978627491.html

Макрон попросил Израиль прекратить операции в Газе и Ливане

Макрон попросил Израиль прекратить операции в Газе и Ливане - РИА Новости, 18.10.2024

Макрон попросил Израиль прекратить операции в Газе и Ливане

Франция просит Израиль прекратить военные операции в Газе и Ливане и перейти к политическому диалогу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T01:17

2024-10-18T01:17

2024-10-18T01:22

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ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Франция просит Израиль прекратить военные операции в Газе и Ливане и перейти к политическому диалогу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Франция просит Израиль прекратить свое военные операции в Ливане, не начинать наземную операцию и уважать суверенитет страны, а также свои обязательства перед ООН, в особенности, в отношении миротворцев UNIFIL", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. По его словам, желание "множить войны не принесет ни мира, ни безопасности ни для Израиля, ни для других стран региона". "Ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара должна стать возможностью для прекращения войны. Нужно прекратить военные операции, принять прекращение огня в Газе и открыть надежную политическую перспективу для израильтян и палестинцев", - сказал он. По его словам, нужно дать "надежные гарантии безопасности Израилю, реформировать палестинскую национальную администрацию и продвинуться в решении путем создания двух государств". Макрон также заявил, что его слова о том, что "(премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху не должен забывать, что Израиль был создан решением ООН", были "вырваны из контекста" и указал на "непрофессионализм" журналистов и министров, сливших их прессе. При этом он отметил, что поддержка Францией Израиля "не означает невозможности быть несогласным с премьером Нетаньяху". "А иногда быть несогласным с ним даже необходимо, это ответственность Франции", - заключил он. Напряженность в отношениях Франции и Израиля возникла после того, как французский президент Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе, что вызвало резкую критику израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Позже Макрон назвал "совершенно недопустимым" нападение Израиля на позиции Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что Франция "не потерпит" новых обстрелов миротворческих сил. Президент напомнил, что в рядах ВСООНЛ служат 700 французских солдат. Ранее в четверг армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара в ходе операции 16 октября на юге сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20241017/netanjahu-1978606455.html

https://ria.ru/20241017/izrail-1978598698.html

https://ria.ru/20241017/konflikt-1915630213.html

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