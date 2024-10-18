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Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных

Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных - РИА Новости, 18.10.2024

Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных

Солдаты ВСУ покинули свои позиции в Курской области из-за риска окружения и сбежали в сторону Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:43

2024-10-18T14:43

2024-10-18T14:54

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ покинули свои позиции в Курской области из-за риска окружения и сбежали в сторону Украины, сообщило Минобороны."Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск "Север", покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля. На них запечатлен момент бегства боевиков ВСУ из Любимовки. Также на кадрах зафиксировано, как российские войска поразили убегающих украинских военных, сбросив боеприпасы с FPV-дронов.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 360 военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241018/kontrataki-1978729966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные ВСУ сбегают из Курской области в сторону Украины Минобороны опубликовало видео с убегающими из курской Любимовки в сторону Украины военными ВСУ, пытающимися избежать окружения 2024-10-18T14:43 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность