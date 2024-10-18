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Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 18.10.2024 (обновлено: 14:54 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/lyubimovka-1978738994.html
Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных
Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных - РИА Новости, 18.10.2024
Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных
Солдаты ВСУ покинули свои позиции в Курской области из-за риска окружения и сбежали в сторону Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:43
2024-10-18T14:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ покинули свои позиции в Курской области из-за риска окружения и сбежали в сторону Украины, сообщило Минобороны."Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск "Север", покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля. На них запечатлен момент бегства боевиков ВСУ из Любимовки. Также на кадрах зафиксировано, как российские войска поразили убегающих украинских военных, сбросив боеприпасы с FPV-дронов.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 360 военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241018/kontrataki-1978729966.html
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Военные ВСУ сбегают из Курской области в сторону Украины
Минобороны опубликовало видео с убегающими из курской Любимовки в сторону Украины военными ВСУ, пытающимися избежать окружения
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных

Минобороны показало военных ВСУ, бегущих из Любимовки, чтобы избежать окружения

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ покинули свои позиции в Курской области из-за риска окружения и сбежали в сторону Украины, сообщило Минобороны.
«
"Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск "Север", покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной", — говорится в заявлении.
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Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля. На них запечатлен момент бегства боевиков ВСУ из Любимовки. Также на кадрах зафиксировано, как российские войска поразили убегающих украинских военных, сбросив боеприпасы с FPV-дронов.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 360 военнослужащих и 167 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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