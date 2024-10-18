https://ria.ru/20241018/livan-1978698628.html

Власти Ливана обеспокоены возможной блокадой страны со стороны Израиля

Власти Ливана обеспокоены возможной блокадой страны со стороны Израиля - РИА Новости, 18.10.2024

Власти Ливана обеспокоены возможной блокадой страны со стороны Израиля

Власти Ливана обеспокоены в связи с возможной блокадой страны со стороны Израиля и возможными ударами по пограничным КПП и аэропорту Бейрута, заявил РИА Новости РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:24

2024-10-18T12:24

2024-10-18T12:24

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бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Власти Ливана обеспокоены в связи с возможной блокадой страны со стороны Израиля и возможными ударами по пограничным КПП и аэропорту Бейрута, заявил РИА Новости министр транспорта во временном правительстве Ливана Али Хамия. "У нас обеспокоенность в связи с намерениями Израиля блокировать Ливан от внешнего мира путем блокады и ударами по транспортным хабам, включая аэропорт Бейрута и пограничные КПП", - сказал Хамия. Министр отметил, что правительство продолжает вести переговоры по своим дипломатическим каналам с целью заручится гарантиями безопасности транспортных хабов.

https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625988.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024