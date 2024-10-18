https://ria.ru/20241018/livan-1978698628.html
Власти Ливана обеспокоены возможной блокадой страны со стороны Израиля
Власти Ливана обеспокоены возможной блокадой страны со стороны Израиля - РИА Новости, 18.10.2024
Власти Ливана обеспокоены возможной блокадой страны со стороны Израиля
Власти Ливана обеспокоены в связи с возможной блокадой страны со стороны Израиля и возможными ударами по пограничным КПП и аэропорту Бейрута, заявил РИА Новости РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:24
2024-10-18T12:24
2024-10-18T12:24
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Власти Ливана обеспокоены в связи с возможной блокадой страны со стороны Израиля и возможными ударами по пограничным КПП и аэропорту Бейрута, заявил РИА Новости министр транспорта во временном правительстве Ливана Али Хамия. "У нас обеспокоенность в связи с намерениями Израиля блокировать Ливан от внешнего мира путем блокады и ударами по транспортным хабам, включая аэропорт Бейрута и пограничные КПП", - сказал Хамия. Министр отметил, что правительство продолжает вести переговоры по своим дипломатическим каналам с целью заручится гарантиями безопасности транспортных хабов.
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в мире, ливан, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Власти Ливана обеспокоены возможной блокадой страны со стороны Израиля
Ливан обеспокоен возможными ударами по пограничным КПП и аэропорту Бейрута
БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Власти Ливана обеспокоены в связи с возможной блокадой страны со стороны Израиля и возможными ударами по пограничным КПП и аэропорту Бейрута, заявил РИА Новости министр транспорта во временном правительстве Ливана Али Хамия.
"У нас обеспокоенность в связи с намерениями Израиля блокировать Ливан от внешнего мира путем блокады и ударами по транспортным хабам, включая аэропорт Бейрута и пограничные КПП", - сказал Хамия.
Министр отметил, что правительство продолжает вести переговоры по своим дипломатическим каналам с целью заручится гарантиями безопасности транспортных хабов.