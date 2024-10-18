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Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3" - РИА Новости, 18.10.2024
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15:23 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978751184.html
Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3"
Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3" - РИА Новости, 18.10.2024
Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3"
На встрече консультативной платформы "3+3" ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии ее двери всегда открыты, сообщил российский министр... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:23
2024-10-18T15:23
в мире
грузия
турция
азербайджан
сергей лавров
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. На встрече консультативной платформы "3+3" ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии ее двери всегда открыты, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Мы в очередной раз, мы это делаем всегда, когда собираемся в этом формате, подтвердили, что для Грузии двери этой платформы ("3+3" по Закавказью - ред.) всегда остаются открытыми. Мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе", - сказал Лавров на по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3". Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы. В прошлый раз министры иностранных дел встречались в таком формате в октябре 2023 года в Тегеране. Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, в нынешней встрече ожидается участие пяти министров, так как Грузия снова не будет представлена на мероприятии.
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в мире, грузия, турция, азербайджан, сергей лавров, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган
В мире, Грузия, Турция, Азербайджан, Сергей Лавров, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган
Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3"

Лавров: двери платформы "3+3" остаются открытыми для Грузии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. На встрече консультативной платформы "3+3" ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии ее двери всегда открыты, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы в очередной раз, мы это делаем всегда, когда собираемся в этом формате, подтвердили, что для Грузии двери этой платформы ("3+3" по Закавказью - ред.) всегда остаются открытыми. Мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе", - сказал Лавров на по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы. В прошлый раз министры иностранных дел встречались в таком формате в октябре 2023 года в Тегеране. Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, в нынешней встрече ожидается участие пяти министров, так как Грузия снова не будет представлена на мероприятии.
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В миреГрузияТурцияАзербайджанСергей ЛавровИльхам АлиевРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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