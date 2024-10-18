https://ria.ru/20241018/lavrov-1978751184.html

Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3"

Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3" - РИА Новости, 18.10.2024

Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3"

На встрече консультативной платформы "3+3" ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии ее двери всегда открыты, сообщил российский министр... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:23

2024-10-18T15:23

2024-10-18T15:23

в мире

грузия

турция

азербайджан

сергей лавров

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. На встрече консультативной платформы "3+3" ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии ее двери всегда открыты, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Мы в очередной раз, мы это делаем всегда, когда собираемся в этом формате, подтвердили, что для Грузии двери этой платформы ("3+3" по Закавказью - ред.) всегда остаются открытыми. Мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе", - сказал Лавров на по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3". Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы. В прошлый раз министры иностранных дел встречались в таком формате в октябре 2023 года в Тегеране. Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, в нынешней встрече ожидается участие пяти министров, так как Грузия снова не будет представлена на мероприятии.

https://ria.ru/20240920/mid-1973809203.html

грузия

турция

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, турция, азербайджан, сергей лавров, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган