Лавров встретился с главой МИД Турции
Лавров провел встречу с главой МИД Турции Фиданом в Стамбуле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщили журналистам в МИД РФ.
Лавров прибыл в Стамбул накануне для участия во встрече в формате "3+3", в рамках которого обсуждаются вопросы сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке.
Ранее Фидан сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу планирует принять глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана, прибывших на заседание региональной платформы "3+3".
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы. В прошлый раз министры иностранных дел встречались в таком формате в октябре 2023 года в Тегеране. Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, в нынешней встрече ожидается участие пяти министров, так как Грузия снова не будет представлена на мероприятии.