https://ria.ru/20241018/lavrov-1978704709.html

Лавров встретился с главой МИД Турции

Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 18.10.2024

Лавров встретился с главой МИД Турции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:38

2024-10-18T12:38

2024-10-18T12:38

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реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщили журналистам в МИД РФ. Лавров прибыл в Стамбул накануне для участия во встрече в формате "3+3", в рамках которого обсуждаются вопросы сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке. Ранее Фидан сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу планирует принять глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана, прибывших на заседание региональной платформы "3+3". Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы. В прошлый раз министры иностранных дел встречались в таком формате в октябре 2023 года в Тегеране. Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, в нынешней встрече ожидается участие пяти министров, так как Грузия снова не будет представлена на мероприятии.

https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977729646.html

https://ria.ru/20240920/mid-1973809203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, азербайджан, хакан фидан, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган