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Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 18.10.2024
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12:38 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978704709.html
Лавров встретился с главой МИД Турции
Лавров встретился с главой МИД Турции - РИА Новости, 18.10.2024
Лавров встретился с главой МИД Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:38
2024-10-18T12:38
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщили журналистам в МИД РФ. Лавров прибыл в Стамбул накануне для участия во встрече в формате "3+3", в рамках которого обсуждаются вопросы сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке. Ранее Фидан сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу планирует принять глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана, прибывших на заседание региональной платформы "3+3". Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы. В прошлый раз министры иностранных дел встречались в таком формате в октябре 2023 года в Тегеране. Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, в нынешней встрече ожидается участие пяти министров, так как Грузия снова не будет представлена на мероприятии.
https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977729646.html
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в мире, турция, россия, азербайджан, хакан фидан, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Азербайджан, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган
Лавров встретился с главой МИД Турции

Лавров провел встречу с главой МИД Турции Фиданом в Стамбуле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле, сообщили журналистам в МИД РФ.
Лавров прибыл в Стамбул накануне для участия во встрече в формате "3+3", в рамках которого обсуждаются вопросы сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии
12 октября, 13:04
Ранее Фидан сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу планирует принять глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана, прибывших на заседание региональной платформы "3+3".
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы. В прошлый раз министры иностранных дел встречались в таком формате в октябре 2023 года в Тегеране. Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, в нынешней встрече ожидается участие пяти министров, так как Грузия снова не будет представлена на мероприятии.
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В миреТурцияРоссияАзербайджанХакан ФиданСергей ЛавровРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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