В Кузбассе мужчина ездил по городу с судебным приставом на капоте
Житель Кузбасса ездил с приставом на капоте и сбил сотрудника Госавтоинспекции
Полицейский автозак. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Житель Киселевска Кемеровской области ездил по городу с судебным приставом на капоте, который пытался арестовать его автомобиль, а затем сбил сотрудника Госавтоинспекции, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Сообщение о том, что в Киселевске местный житель на улице Гормашевской наехал на судебного пристава, который "проводил исполнительные действия" по аресту машины мужчины, поступило 18 октября.
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"В результате наезда сотрудник оказался на капоте автомобиля фигуранта и продолжал находиться на нем в процессе передвижения подозреваемого по улицам города. Заметив автомобиль с находившимся на нем человеком, водитель грузового автомобиля преградил своим транспортным средством подозреваемому дальнейший путь, в связи с чем фигурант вынужден был прекратить движение автомобиля по улице Панфилова… где с целью скрыться с места происшествия, двигаясь задним ходом, совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, пытавшегося пресечь противоправные действия", – сообщает ведомство.
Отмечается, что преступная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками ГИБДД. Потерпевшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ближайшее время фигурант будет доставлен к следователю СК для проведения следственных действий", – сообщает ведомство.
По уголовному делу допрашиваются очевидцы произошедшего, также будут проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших.