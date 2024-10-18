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В Кузбассе мужчина ездил по городу с судебным приставом на капоте - РИА Новости, 18.10.2024
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15:12 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/kuzbass-1978746293.html
В Кузбассе мужчина ездил по городу с судебным приставом на капоте
В Кузбассе мужчина ездил по городу с судебным приставом на капоте - РИА Новости, 18.10.2024
В Кузбассе мужчина ездил по городу с судебным приставом на капоте
Житель Киселевска Кемеровской области ездил по городу с судебным приставом на капоте, который пытался арестовать его автомобиль, а затем сбил сотрудника... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:12
2024-10-18T15:12
происшествия
авто
киселевск
кемеровская область
россия
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Житель Киселевска Кемеровской области ездил по городу с судебным приставом на капоте, который пытался арестовать его автомобиль, а затем сбил сотрудника Госавтоинспекции, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Сообщение о том, что в Киселевске местный житель на улице Гормашевской наехал на судебного пристава, который "проводил исполнительные действия" по аресту машины мужчины, поступило 18 октября. "В результате наезда сотрудник оказался на капоте автомобиля фигуранта и продолжал находиться на нем в процессе передвижения подозреваемого по улицам города. Заметив автомобиль с находившимся на нем человеком, водитель грузового автомобиля преградил своим транспортным средством подозреваемому дальнейший путь, в связи с чем фигурант вынужден был прекратить движение автомобиля по улице Панфилова… где с целью скрыться с места происшествия, двигаясь задним ходом, совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, пытавшегося пресечь противоправные действия", – сообщает ведомство. Отмечается, что преступная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками ГИБДД. Потерпевшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ближайшее время фигурант будет доставлен к следователю СК для проведения следственных действий", – сообщает ведомство. По уголовному делу допрашиваются очевидцы произошедшего, также будут проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших.
https://ria.ru/20241016/peterburg-1978355382.html
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происшествия, авто, киселевск, кемеровская область, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Киселевск, Кемеровская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе мужчина ездил по городу с судебным приставом на капоте

Житель Кузбасса ездил с приставом на капоте и сбил сотрудника Госавтоинспекции

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПолицейский автозак
Полицейский автозак - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Полицейский автозак. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Житель Киселевска Кемеровской области ездил по городу с судебным приставом на капоте, который пытался арестовать его автомобиль, а затем сбил сотрудника Госавтоинспекции, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Сообщение о том, что в Киселевске местный житель на улице Гормашевской наехал на судебного пристава, который "проводил исполнительные действия" по аресту машины мужчины, поступило 18 октября.
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"В результате наезда сотрудник оказался на капоте автомобиля фигуранта и продолжал находиться на нем в процессе передвижения подозреваемого по улицам города. Заметив автомобиль с находившимся на нем человеком, водитель грузового автомобиля преградил своим транспортным средством подозреваемому дальнейший путь, в связи с чем фигурант вынужден был прекратить движение автомобиля по улице Панфилова… где с целью скрыться с места происшествия, двигаясь задним ходом, совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, пытавшегося пресечь противоправные действия", – сообщает ведомство.
Отмечается, что преступная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками ГИБДД. Потерпевшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ближайшее время фигурант будет доставлен к следователю СК для проведения следственных действий", – сообщает ведомство.
По уголовному делу допрашиваются очевидцы произошедшего, также будут проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших.
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