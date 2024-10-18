https://ria.ru/20241018/kursk-1978816993.html
В курском приграничье спасли еще одну женщину
В курском приграничье спасли еще одну женщину - РИА Новости, 18.10.2024
В курском приграничье спасли еще одну женщину
Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки спасли одну женщину из опасной зоны в Курской области, сообщает в пятницу правительство региона. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:28
2024-10-18T19:28
2024-10-18T19:28
россия
курская область
большесолдатский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки спасли одну женщину из опасной зоны в Курской области, сообщает в пятницу правительство региона. В четверг власти сообщали об эвакуации 14 жителей приграничных районов региона. "Сегодня российскими военнослужащими спасен еще один человек. Из Большесолдатского района эвакуирована женщина", - говорится в Telegram-канале правительства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241014/evakuatsiya-1977878922.html
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россия, курская область, большесолдатский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Большесолдатский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
В курском приграничье спасли еще одну женщину
Правительство Курской области: за минувшие сутки ВС РФ спасли еще одну женщину