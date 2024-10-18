https://ria.ru/20241018/kursk-1978720561.html
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 18.10.2024
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Две украинские ракеты сбиты в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:38
2024-10-18T13:38
2024-10-18T13:38
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Сегодня днем в небе Курской области сбиты две украинские ракеты. Благодарю наших защитников", - написал он.
https://ria.ru/20241018/raketa-1978670991.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Губернатор Смирнов: в небе над Курской областью сбили две украинские ракеты