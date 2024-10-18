https://ria.ru/20241018/kursk-1978720561.html

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 18.10.2024

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Две украинские ракеты сбиты в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:38

2024-10-18T13:38

2024-10-18T13:38

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Сегодня днем в небе Курской области сбиты две украинские ракеты. Благодарю наших защитников", - написал он.

https://ria.ru/20241018/raketa-1978670991.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)