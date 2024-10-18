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В Красноярске объяснили, почему учителя приняли за квадробера в соцсетях - РИА Новости, 18.10.2024
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11:38 18.10.2024 (обновлено: 13:36 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/krasnojarsk-1978681501.html
В Красноярске объяснили, почему учителя приняли за квадробера в соцсетях
В Красноярске объяснили, почему учителя приняли за квадробера в соцсетях - РИА Новости, 18.10.2024
В Красноярске объяснили, почему учителя приняли за квадробера в соцсетях
Учитель школы в Красноярске, которого в социальных сетях назвали квадробером из-за того, что он прыгал на уроках как заяц и залезал на парты, проводил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:38
2024-10-18T13:36
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 окт – РИА Новости. Учитель школы в Красноярске, которого в социальных сетях назвали квадробером из-за того, что он прыгал на уроках как заяц и залезал на парты, проводил физминутки, сообщили РИА Новости в главном управлении образования города. Видео с красноярским учителем, на которых педагог прыгает по школьному кабинету, ходит по партам и гавкает, распространились в социальных сетях в пятницу."Мужчина в творческой форме проводил физминутки для учеников. Физминутки проводят на каждом уроке через 20 минут после его начала", - сказал представитель городского управления образования, уточнив, что педагог уже не работает в данной школе, он уволился по собственному желанию в начале октября. Также, по словам собеседника агентства, мужчина проработал в школе №147 учителем физики 1 год, за это время жалоб на проведение предмета не поступало.
https://ria.ru/20241015/kvadrobery-1978172709.html
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красноярск, происшествия
Красноярск, Происшествия
В Красноярске объяснили, почему учителя приняли за квадробера в соцсетях

В Красноярске учитель, которого назвали квадробером, проводил физминутки

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КРАСНОЯРСК, 18 окт – РИА Новости. Учитель школы в Красноярске, которого в социальных сетях назвали квадробером из-за того, что он прыгал на уроках как заяц и залезал на парты, проводил физминутки, сообщили РИА Новости в главном управлении образования города.
Видео с красноярским учителем, на которых педагог прыгает по школьному кабинету, ходит по партам и гавкает, распространились в социальных сетях в пятницу.
"Мужчина в творческой форме проводил физминутки для учеников. Физминутки проводят на каждом уроке через 20 минут после его начала", - сказал представитель городского управления образования, уточнив, что педагог уже не работает в данной школе, он уволился по собственному желанию в начале октября.
Также, по словам собеседника агентства, мужчина проработал в школе №147 учителем физики 1 год, за это время жалоб на проведение предмета не поступало.
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КрасноярскПроисшествия
 
 
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