https://ria.ru/20241018/kontrataki-1978729966.html

ВСУ понесли потери во время двух неудачных контратак в Курской области

ВСУ понесли потери во время двух неудачных контратак в Курской области - РИА Новости, 18.10.2024

ВСУ понесли потери во время двух неудачных контратак в Курской области

Группировка "Север" отразила две контратаки украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:12

2024-10-18T14:12

2024-10-18T14:20

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Свердликово, Малой Локни, Нового Пути и Плёхово.

https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность