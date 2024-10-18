https://ria.ru/20241018/kontrataki-1978729966.html
ВСУ понесли потери во время двух неудачных контратак в Курской области
ВСУ понесли потери во время двух неудачных контратак в Курской области - РИА Новости, 18.10.2024
ВСУ понесли потери во время двух неудачных контратак в Курской области
Группировка "Север" отразила две контратаки украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:12
2024-10-18T14:12
2024-10-18T14:20
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки украинских войск в курском приграничье, потери противника составили до 20 человек, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Свердликово, Малой Локни, Нового Пути и Плёхово.
https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ понесли потери во время двух неудачных контратак в Курской области
ВСУ во время двух неудачных контратак в Курской области потеряли до 20 военных