https://ria.ru/20241018/konduktor-1978743985.html

Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором

Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором - РИА Новости, 18.10.2024

Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором

Полиция в Мурманске проводит проверку по заявлению матери несовершеннолетнего мальчика, которая сообщила о том, что ее ребенка ударил кондуктор троллейбуса,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:58

2024-10-18T14:58

2024-10-18T14:58

происшествия

мурманск

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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Полиция в Мурманске проводит проверку по заявлению матери несовершеннолетнего мальчика, которая сообщила о том, что ее ребенка ударил кондуктор троллейбуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Заявление в полицию от матери ребенка поступило 15 октября, но стало известно о нем в пятницу. "Указано, что во время движения в одном из троллейбусов (ее) сын получил телесные повреждения от кондуктора общественного транспорта", - сообщили в полиции. После инцидента женщина с ребенком обратились в медучреждение, где мальчику поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма" и "сотрясение головного мозга". Сейчас сотрудники полиции проверяют, при каких именно обстоятельствах ребенок получил травму, действительно ли к этому случаю причастен кондуктор троллейбуса. Свою проверку начали в региональном СУСК. В ведомстве сообщили, что пострадавшему мальчику 11 лет. Как РИА Новости сообщили в АО "Электротранспорт", кондуктор отстранен от работы, проводится служебная проверка, видео, снятое в салоне, передано в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240613/zamechanie-1952553172.html

https://ria.ru/20241016/delo-1978412043.html

мурманск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мурманск