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Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором - РИА Новости, 18.10.2024
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14:58 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/konduktor-1978743985.html
Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором
Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором - РИА Новости, 18.10.2024
Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором
Полиция в Мурманске проводит проверку по заявлению матери несовершеннолетнего мальчика, которая сообщила о том, что ее ребенка ударил кондуктор троллейбуса,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:58
2024-10-18T14:58
происшествия
мурманск
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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Полиция в Мурманске проводит проверку по заявлению матери несовершеннолетнего мальчика, которая сообщила о том, что ее ребенка ударил кондуктор троллейбуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. Заявление в полицию от матери ребенка поступило 15 октября, но стало известно о нем в пятницу. "Указано, что во время движения в одном из троллейбусов (ее) сын получил телесные повреждения от кондуктора общественного транспорта", - сообщили в полиции. После инцидента женщина с ребенком обратились в медучреждение, где мальчику поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма" и "сотрясение головного мозга". Сейчас сотрудники полиции проверяют, при каких именно обстоятельствах ребенок получил травму, действительно ли к этому случаю причастен кондуктор троллейбуса. Свою проверку начали в региональном СУСК. В ведомстве сообщили, что пострадавшему мальчику 11 лет. Как РИА Новости сообщили в АО "Электротранспорт", кондуктор отстранен от работы, проводится служебная проверка, видео, снятое в салоне, передано в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240613/zamechanie-1952553172.html
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происшествия, мурманск
Происшествия, Мурманск
Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором

Полиция в Мурманске проверяет данные об избиении ребенка кондуктором троллейбуса

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Полиция в Мурманске проводит проверку по заявлению матери несовершеннолетнего мальчика, которая сообщила о том, что ее ребенка ударил кондуктор троллейбуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Заявление в полицию от матери ребенка поступило 15 октября, но стало известно о нем в пятницу.
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"Указано, что во время движения в одном из троллейбусов (ее) сын получил телесные повреждения от кондуктора общественного транспорта", - сообщили в полиции.
После инцидента женщина с ребенком обратились в медучреждение, где мальчику поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма" и "сотрясение головного мозга". Сейчас сотрудники полиции проверяют, при каких именно обстоятельствах ребенок получил травму, действительно ли к этому случаю причастен кондуктор троллейбуса.
Свою проверку начали в региональном СУСК. В ведомстве сообщили, что пострадавшему мальчику 11 лет.
Как РИА Новости сообщили в АО "Электротранспорт", кондуктор отстранен от работы, проводится служебная проверка, видео, снятое в салоне, передано в правоохранительные органы.
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