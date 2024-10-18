https://ria.ru/20241018/kitaj-1978671328.html
КНР выступила против санкций США в отношении китайских компаний
КНР выступила против санкций США в отношении китайских компаний - РИА Новости, 18.10.2024
КНР выступила против санкций США в отношении китайских компаний
Китай выступает против незаконных санкций США против китайских компаний за якобы производство дронов, которые РФ применяет на Украине, заявила на брифинге в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:47
2024-10-18T10:47
2024-10-18T10:49
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Китай выступает против незаконных санкций США против китайских компаний за якобы производство дронов, которые РФ применяет на Украине, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. США в четверг расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом, включив в них несколько десятков физических и юридических лиц. В общей сложности перечень фигурантов санкционного списка пополнили шесть физических лиц из различных стран, включая Иран, Пакистан, Китай и другие. "Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США в отношении китайских компаний, Пекин никогда не примет беспочвенные обвинения и давление со стороны Вашингтона", - заявила дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать введение США санкций, направленных против китайских компаний, которые якобы связаны с производством беспилотников, которые Россия использовала на Украине.
https://ria.ru/20241016/konflikt-1978417785.html
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в мире, сша, китай, россия, мао нин
В мире, США, Китай, Россия, Мао Нин
КНР выступила против санкций США в отношении китайских компаний
МИД КНР выступила против незаконных санкций США в отношении китайских компаний