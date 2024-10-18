https://ria.ru/20241018/khamas-1978746903.html

В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников

В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников - РИА Новости, 18.10.2024

В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников

Палестинское движение ХАМАС освободит заложников только после прекращения израильской агрессии против сектора Газа и вывода израильских войск, заявил замглавы... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:14

2024-10-18T15:14

2024-10-18T15:21

хамас

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит заложников только после прекращения израильской агрессии против сектора Газа и вывода израильских войск, заявил замглавы политбюро движения Халиль аль-Хайя."Пленные не вернутся до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы, не произойдет полный вывод (израильских войск - ред.) из нее и не будут освобождены наши пленные герои из тюрем оккупации (Израиля - ред.), - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслировал палестинский телеканал Al Aqsa.

https://ria.ru/20241018/uoters-1978632909.html

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хамас, в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024