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В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников - РИА Новости, 18.10.2024
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15:14 18.10.2024 (обновлено: 15:21 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/khamas-1978746903.html
В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников
В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников - РИА Новости, 18.10.2024
В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников
Палестинское движение ХАМАС освободит заложников только после прекращения израильской агрессии против сектора Газа и вывода израильских войск, заявил замглавы... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:14
2024-10-18T15:21
хамас
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит заложников только после прекращения израильской агрессии против сектора Газа и вывода израильских войск, заявил замглавы политбюро движения Халиль аль-Хайя."Пленные не вернутся до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы, не произойдет полный вывод (израильских войск - ред.) из нее и не будут освобождены наши пленные герои из тюрем оккупации (Израиля - ред.), - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслировал палестинский телеканал Al Aqsa.
https://ria.ru/20241018/uoters-1978632909.html
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хамас, в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ХАМАС, В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников

ХАМАС освободит заложников после прекращения израильской агрессии против Газы

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит заложников только после прекращения израильской агрессии против сектора Газа и вывода израильских войск, заявил замглавы политбюро движения Халиль аль-Хайя.
"Пленные не вернутся до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы, не произойдет полный вывод (израильских войск - ред.) из нее и не будут освобождены наши пленные герои из тюрем оккупации (Израиля - ред.), - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслировал палестинский телеканал Al Aqsa.
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ХАМАСВ миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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