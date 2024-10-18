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В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников
В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников - РИА Новости, 18.10.2024
В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников
Палестинское движение ХАМАС освободит заложников только после прекращения израильской агрессии против сектора Газа и вывода израильских войск, заявил замглавы... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:14
2024-10-18T15:14
2024-10-18T15:21
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит заложников только после прекращения израильской агрессии против сектора Газа и вывода израильских войск, заявил замглавы политбюро движения Халиль аль-Хайя."Пленные не вернутся до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы, не произойдет полный вывод (израильских войск - ред.) из нее и не будут освобождены наши пленные герои из тюрем оккупации (Израиля - ред.), - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслировал палестинский телеканал Al Aqsa.
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хамас, в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ХАМАС, В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ХАМАС назвали условия для освобождения заложников
ХАМАС освободит заложников после прекращения израильской агрессии против Газы