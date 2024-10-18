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ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС
Армия обороны Израиля утверждает, что 18 октября ликвидировала командира одного из батальонов палестинского движения ХАМАС Махмуда Хамдана. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:39
2024-10-18T22:39
2024-10-18T22:39
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля утверждает, что 18 октября ликвидировала командира одного из батальонов палестинского движения ХАМАС Махмуда Хамдана. "Сегодня Махмуд Хамдан был ликвидирован Армией обороны Израиля", - сообщила армия в Telegram-канале. Как отмечается, это произошло рядом с местом, где ранее был ликвидирован глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар. По данным армии, несколько недель назад поступила информация, указывавшая на то, что Хамдан уже ликвидирован, но эта информация была пересмотрена. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. В пятницу ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.
https://ria.ru/20241018/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, израиль, сша, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Израиль, США, Яхья Синвар, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС
Армия Израиля: 18 октября был ликвидирован командир одного из батальонов ХАМАС