https://ria.ru/20241018/izrail-1978841022.html
Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана - РИА Новости, 18.10.2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана
Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:36
2024-10-18T22:36
2024-10-18T22:44
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Вражеская авиация нанесла несколько ударов по промышленной зоне Тира. На месте сильный пожар", - сказал собеседник агентства.По словам источника, ранее авиаударам подвергся район аль-Бас в Тире.
https://ria.ru/20241018/livan-1978698628.html
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ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удары по промышленной зоне в Тире на юге Ливана