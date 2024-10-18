https://ria.ru/20241018/izrail-1978841022.html

Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана - РИА Новости, 18.10.2024

Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана

Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:36

2024-10-18T22:36

2024-10-18T22:44

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Вражеская авиация нанесла несколько ударов по промышленной зоне Тира. На месте сильный пожар", - сказал собеседник агентства.По словам источника, ранее авиаударам подвергся район аль-Бас в Тире.

https://ria.ru/20241018/livan-1978698628.html

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ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024