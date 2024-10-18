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Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана - РИА Новости, 18.10.2024
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22:36 18.10.2024 (обновлено: 22:44 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/izrail-1978841022.html
Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана - РИА Новости, 18.10.2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана
Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:36
2024-10-18T22:44
ливан
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник."Вражеская авиация нанесла несколько ударов по промышленной зоне Тира. На месте сильный пожар", - сказал собеседник агентства.По словам источника, ранее авиаударам подвергся район аль-Бас в Тире.
https://ria.ru/20241018/livan-1978698628.html
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ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне на юге Ливана

Израильская авиация нанесла удары по промышленной зоне в Тире на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по промышленной зоне города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
"Вражеская авиация нанесла несколько ударов по промышленной зоне Тира. На месте сильный пожар", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, ранее авиаударам подвергся район аль-Бас в Тире.
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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ЛиванВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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