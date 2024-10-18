https://ria.ru/20241018/izrail-1978823567.html
В Италии призвали Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
В Италии призвали Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.10.2024
В Италии призвали Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара может дать возможность для дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, Израиль должен ей... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:33
2024-10-18T19:33
2024-10-18T19:33
в мире
израиль
италия
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яхья синвар
джорджа мелони
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РИМ, 18 окт - РИА Новости. Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара может дать возможность для дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, Израиль должен ей воспользоваться, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе визита в Ливан. "Италия стала одним из инициаторов, наряду с другими странами, перемирия на 21 день. Оба моих собеседника, премьер Ливана и глава парламента, присоединились к этому предложению. Думаю, сейчас нужно усилие со стороны Израиля", - заявила Мелони журналистам. "Произошедшее вчера, кончина главного ответственного за теракты ХАМАС 7 октября прошлого года, может стать окном в новый сезон. Думаю, это окно должно быть принято израильской стороной. Считаю, что мы можем помочь, активизировав наши дипломатические усилия по освобождению израильских заложников", - сказала премьер, общение которой с прессой транслировалось в Youtube-канале пресс-службы правительства Италии. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
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в мире, израиль, италия, ливан, яхья синвар, джорджа мелони, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Италия, Ливан, Яхья Синвар, Джорджа Мелони, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Италии призвали Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
Мелони: смерть главы политбюро ХАМАС может дать возможность для урегулирования
РИМ, 18 окт - РИА Новости. Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара может дать возможность для дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, Израиль должен ей воспользоваться, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе визита в Ливан.
"Италия стала одним из инициаторов, наряду с другими странами, перемирия на 21 день. Оба моих собеседника, премьер Ливана и глава парламента, присоединились к этому предложению. Думаю, сейчас нужно усилие со стороны Израиля", - заявила Мелони журналистам.
"Произошедшее вчера, кончина главного ответственного за теракты ХАМАС 7 октября прошлого года, может стать окном в новый сезон. Думаю, это окно должно быть принято израильской стороной. Считаю, что мы можем помочь, активизировав наши дипломатические усилия по освобождению израильских заложников", - сказала премьер, общение которой с прессой транслировалось в Youtube-канале пресс-службы правительства Италии.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.