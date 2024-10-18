https://ria.ru/20241018/izrail-1978709078.html

Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста

Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста - РИА Новости, 18.10.2024

Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя, нейтрализованными ранее,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:51

2024-10-18T12:51

2024-10-18T12:51

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя, нейтрализованными ранее, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Дополнительные силы были направлены для оцепления района и ведут наземные и воздушные поиски еще одного террориста, который, вероятно, скрылся с места преступления", - говорится в сообщении. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что нейтрализовала двух террористов, прибывших из Иордании на территорию Израиля, и открывших огонь по израильским военным.

https://ria.ru/20240803/tsahal-1963862311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иордания, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024