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Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста - РИА Новости, 18.10.2024
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12:51 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/izrail-1978709078.html
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста - РИА Новости, 18.10.2024
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя, нейтрализованными ранее,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:51
2024-10-18T12:51
в мире
иордания
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя, нейтрализованными ранее, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Дополнительные силы были направлены для оцепления района и ведут наземные и воздушные поиски еще одного террориста, который, вероятно, скрылся с места преступления", - говорится в сообщении. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что нейтрализовала двух террористов, прибывших из Иордании на территорию Израиля, и открывших огонь по израильским военным.
https://ria.ru/20240803/tsahal-1963862311.html
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в мире, иордания, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иордания, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста

Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста, прибывшего из Иордании

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя, нейтрализованными ранее, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Дополнительные силы были направлены для оцепления района и ведут наземные и воздушные поиски еще одного террориста, который, вероятно, скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что нейтрализовала двух террористов, прибывших из Иордании на территорию Израиля, и открывших огонь по израильским военным.
Израильские военные в городе Тулькарм на Западном берегу. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех террористов в районе города Тулькарм
3 августа, 15:00
 
В миреИорданияИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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