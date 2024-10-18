https://ria.ru/20241018/izrail-1978709078.html
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста - РИА Новости, 18.10.2024
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя, нейтрализованными ранее,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:51
2024-10-18T12:51
2024-10-18T12:51
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя, нейтрализованными ранее, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Дополнительные силы были направлены для оцепления района и ведут наземные и воздушные поиски еще одного террориста, который, вероятно, скрылся с места преступления", - говорится в сообщении. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что нейтрализовала двух террористов, прибывших из Иордании на территорию Израиля, и открывших огонь по израильским военным.
https://ria.ru/20240803/tsahal-1963862311.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иордания, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иордания, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста
Армия Израиля ведет поиски еще одного террориста, прибывшего из Иордании
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет поиски еще одного террориста, который прибыл из Иордании на территорию Израиля вместе с двумя, нейтрализованными ранее, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Дополнительные силы были направлены для оцепления района и ведут наземные и воздушные поиски еще одного террориста, который, вероятно, скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что нейтрализовала двух террористов, прибывших из Иордании на территорию Израиля, и открывших огонь по израильским военным.