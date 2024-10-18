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ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 18.10.2024
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11:25 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/izrail-1978677647.html
ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей, выпущенных из Ливана
ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 18.10.2024
ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей, выпущенных из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила несколько подозрительных воздушных целей, выпущенных из Ливана по северным районам Израиля, сообщила в пятницу... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:25
2024-10-18T11:25
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила несколько подозрительных воздушных целей, выпущенных из Ливана по северным районам Израиля, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 09.41 (время совпадает с мск) в районе Рош ха-Никра, подозрительная воздушная цель, пересекшая из Ливана израильскую территорию, была успешно перехвачена ВВС Израиля. Кроме того, после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 09.07 в районе Западной Галилеи, ВВС Израиля успешно перехватили еще одну подозрительную воздушную цель, приближавшуюся к израильской территории со стороны Ливана", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск снаряда со стороны Ливана. Объект упал на открытой местности. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241016/tsakhal-1978282454.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей, выпущенных из Ливана

ЦАХАЛ: перехвачено несколько подозрительных целей, выпущенных из Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitРабота систем ПВО Израиля во время удара Ирана
Работа систем ПВО Израиля во время удара Ирана - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа систем ПВО Израиля во время удара Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила несколько подозрительных воздушных целей, выпущенных из Ливана по северным районам Израиля, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 09.41 (время совпадает с мск) в районе Рош ха-Никра, подозрительная воздушная цель, пересекшая из Ливана израильскую территорию, была успешно перехвачена ВВС Израиля. Кроме того, после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 09.07 в районе Западной Галилеи, ВВС Израиля успешно перехватили еще одну подозрительную воздушную цель, приближавшуюся к израильской территории со стороны Ливана", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также добавили, что некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск снаряда со стороны Ливана. Объект упал на открытой местности.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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