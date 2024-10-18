https://ria.ru/20241018/izrail-1978677647.html

ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей, выпущенных из Ливана

ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 18.10.2024

ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушных целей, выпущенных из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила несколько подозрительных воздушных целей, выпущенных из Ливана по северным районам Израиля, сообщила в пятницу... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:25

2024-10-18T11:25

2024-10-18T11:25

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила несколько подозрительных воздушных целей, выпущенных из Ливана по северным районам Израиля, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 09.41 (время совпадает с мск) в районе Рош ха-Никра, подозрительная воздушная цель, пересекшая из Ливана израильскую территорию, была успешно перехвачена ВВС Израиля. Кроме того, после сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 09.07 в районе Западной Галилеи, ВВС Израиля успешно перехватили еще одну подозрительную воздушную цель, приближавшуюся к израильской территории со стороны Ливана", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск снаряда со стороны Ливана. Объект упал на открытой местности. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241016/tsakhal-1978282454.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024